В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
© SputnikВ Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Председатель Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии: Всех нас объединяет стремление к устойчивому, безопасному и инклюзивному развитию.
САМАРКАНД, 7 авг — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand сегодня стартовал форум, посвященный развитию технологий искусственного интеллекта в странах СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участники обсуждают актуальные вопросы: заменит ли ИИ человека, сколько людей уже используют большие языковые модели, каковы стратегические приоритеты Узбекистана в этой сфере?
© SputnikВ Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
© Sputnik
Форум начался с обсуждения национальных стратегий и архитектуры ИИ-экосистем. Представители Узбекистана, России, Азербайджана и других стран поделились опытом выстраивания взаимодействия между государством, научным сообществом и частным сектором.
© SputnikВ Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
© Sputnik
Во время одной из первых сессий эксперты обменялись мнениями о реализации ИИ-инициатив, механизмах координации усилий, вызовах и возможностях на пути к формированию устойчивых и открытых ИИ-экосистем. Отдельное внимание уделили роли региональных администраций, бизнеса и национальных центров ИИ в достижении технологического суверенитета и социально-экономического развития.
Модератор панельной сессии, председатель Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии Владимир Норов отметил, что каждая страна выстраивает собственную модель движения.
"На пространстве СНГ уже сформировались подходы к развитию ИИ. Одни делают акцент на нормативной базе и защите данных, другие — на развитии инфраструктуры и научных исследований, третьи — на поддержке стартапов и молодежных инициатив. Но всех нас объединяет стремление к устойчивому, безопасному и инклюзивному развитию", — подчеркнул он.
Замминистра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось отметил, что мероприятие проходит в узком экспертном кругу, что позволяет глубже проработать важнейшие вопросы.
"Стратегия Узбекистана в сфере ИИ направлена на равномерное развитие как коммерческих, так и социальных направлений. Мы стремимся к тому, чтобы технологии служили интересам всего общества", — сказал он.
О важности качественного образования в области ИИ говорил директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании "Яндекс" Александр Крайнов. По его словам, несмотря на популярность темы ИИ, лишь порядка 7% людей в мире на сегодняшний день используют большие языковые модели.
"Этот результат был достигнут практически с нуля за один год — и это поразительный факт", — отметил он.
Участники одной из сессий обсудили вопрос, который волнует многих: заменит ли искусственный интеллект человека? По единодушному мнению, ИИ рассматривается не как замена, а как цифровой помощник, способный дополнять и расширять человеческие возможности.
Во время других панельных дискуссий речь шла о применении ИИ в финансовом секторе, трансформации банковских услуг, развитии финтеха и укреплении устойчивости экономики. Обсуждалась также роль ИИ в модернизации системы образования, формировании человеческого капитала и решении социальных задач.
"Искусственный интеллект становится ключевым инструментом не только технологического, но и социального прогресса. Он помогает реформировать образовательные системы, готовить новое поколение специалистов и решать важнейшие социальные задачи: от повышения доступности качественного образования до сокращения цифрового и социального неравенства", — подчеркнул начальник департамента по развитию ИИ Минцифры Узбекистана Сарварбек Садуллаев.
© SputnikВ Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ
© Sputnik
В рамках форума участники обсудят перспективы формирования рынка ИИ-продуктов в регионе. Также пройдут форсайт-сессии в формате интерактивной групповой работы. Кроме того, разработчики, инженеры, аналитики данных и исследователи представят результаты своей работы над прототипами решений в области искусственного интеллекта.