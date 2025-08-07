https://uz.sputniknews.ru/20250807/samarkand-forum-po-razvitiyu-texnologiy-ii-v-stranax-sng-51106970.html

В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ

Председатель Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии: Всех нас объединяет стремление к устойчивому, безопасному и инклюзивному развитию

САМАРКАНД, 7 авг — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand сегодня стартовал форум, посвященный развитию технологий искусственного интеллекта в странах СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники обсуждают актуальные вопросы: заменит ли ИИ человека, сколько людей уже используют большие языковые модели, каковы стратегические приоритеты Узбекистана в этой сфере?Форум начался с обсуждения национальных стратегий и архитектуры ИИ-экосистем. Представители Узбекистана, России, Азербайджана и других стран поделились опытом выстраивания взаимодействия между государством, научным сообществом и частным сектором.Во время одной из первых сессий эксперты обменялись мнениями о реализации ИИ-инициатив, механизмах координации усилий, вызовах и возможностях на пути к формированию устойчивых и открытых ИИ-экосистем. Отдельное внимание уделили роли региональных администраций, бизнеса и национальных центров ИИ в достижении технологического суверенитета и социально-экономического развития.Модератор панельной сессии, председатель Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии Владимир Норов отметил, что каждая страна выстраивает собственную модель движения.Замминистра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось отметил, что мероприятие проходит в узком экспертном кругу, что позволяет глубже проработать важнейшие вопросы.О важности качественного образования в области ИИ говорил директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании "Яндекс" Александр Крайнов. По его словам, несмотря на популярность темы ИИ, лишь порядка 7% людей в мире на сегодняшний день используют большие языковые модели.Участники одной из сессий обсудили вопрос, который волнует многих: заменит ли искусственный интеллект человека? По единодушному мнению, ИИ рассматривается не как замена, а как цифровой помощник, способный дополнять и расширять человеческие возможности.Во время других панельных дискуссий речь шла о применении ИИ в финансовом секторе, трансформации банковских услуг, развитии финтеха и укреплении устойчивости экономики. Обсуждалась также роль ИИ в модернизации системы образования, формировании человеческого капитала и решении социальных задач.В рамках форума участники обсудят перспективы формирования рынка ИИ-продуктов в регионе. Также пройдут форсайт-сессии в формате интерактивной групповой работы. Кроме того, разработчики, инженеры, аналитики данных и исследователи представят результаты своей работы над прототипами решений в области искусственного интеллекта.

