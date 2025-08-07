https://uz.sputniknews.ru/20250807/tsentrobank-vengrii-izuchaet-opyt-platejnyx-sistem-uzbekistana-51094284.html

Центробанк Венгрии изучает опыт платежных систем Узбекистана

Центробанк Венгрии изучает опыт платежных систем Узбекистана

Венгерская сторона ознакомилась с деятельностью ряда местных банков и платежных организаций

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Центральный банк Венгрии изучает опыт платежных систем Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦБ РУз. Представители финансовых учреждений двух стран обсудили вопросы финансовой доступности, кибербезопасности, инновационных платежных решений и проектов, реализуемых с участием частного сектора. Гости также посетили ряд местных банков и платежных организаций.

