Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере утилизации отходов

Стороны подтвердили обоюдный интерес к установлению прямых контактов между профильными структурами

2025-08-07T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере внедрения технологий по утилизации и очистке отходов, сообщает торговое представительство РФ в республике.Торгпред РФ Константин Злыгостев провел встречу с главой Агентства по управлению отходами РУз Шарифбеком Хасановым и представителями Минэкологии республики.Отдельное внимание уделили возможностям экспертного и проектного взаимодействия с российскими разработчиками.Стороны подтвердили обоюдный интерес к установлению прямых контактов между профильными структурами и российскими компаниями.

