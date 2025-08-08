Узбекистан
Беларусь делится опытом строительства АЭС с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Делегация "Узатом" посетила Белорусскую АЭС, где ознакомилась с ключевыми этапам сооружения БелАЭС – от обоснования выбора технологии, подготовки нормативной и институциональной базы до строительства и эксплуатации станции.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Делегация агентства "Узатом" посетила действующую Белорусскую АЭС и ознакомилась с ее работой, сообщает пресс-служба агентства.В ходе визита состоялись переговоры, на которых беларусские специалисты поделились с делегацией Узбекистана опытом строительства АЭС.Также узбекская делегация ознакомилась с работой Учебно-тренировочного центра БелАЭС, где моделируются все возможные внештатные ситуации и проводится отработка действий по нормальному выходу из них. Центр оборудован полномасштабными тренажерами, копирующими пульты управления, используемые на АЭС. Это позволяет персоналу полностью погрузится в процессы работы станции и отработать все навыки.Стороны также обменялись опытом в вопросах взаимодействия с общественностью, в том числе по проведению общественных слушаний и повышению уровня общественной приемлемости использования атомной энергии в мирных целях. Особое внимание уделили вопросам подготовки специалистов и обмена опытом в сфере профессионального обучения.Для справки: Белорусская АЭС была построена по проекту Госкорпорации "Росатом" и полностью введена в эксплуатацию в 2023 году. Сегодня ее суммарная установленная мощность составляет 2 400 МВт. Главная особенность Белорусской АЭС — сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость АЭС к внешним и внутренним воздействиям. Каждый энергоблок оснащен "ловушкой расплава" — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения без участия операторов.
Беларусь делится опытом строительства АЭС с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Делегация агентства "Узатом" посетила действующую Белорусскую АЭС и ознакомилась с ее работой, сообщает пресс-служба агентства.
В ходе визита состоялись переговоры, на которых беларусские специалисты поделились с делегацией Узбекистана опытом строительства АЭС.

"Белорусская сторона поделилась опытом по ключевым этапам сооружения БелАЭС – от обоснования выбора технологии, подготовки нормативной и институциональной базы до непосредственного строительства и эксплуатации станции, включая аспекты проектного управления, взаимодействия с регулирующими органами, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также эффективного кадрового обеспечения отрасли", – сообщили в агентстве.

Также узбекская делегация ознакомилась с работой Учебно-тренировочного центра БелАЭС, где моделируются все возможные внештатные ситуации и проводится отработка действий по нормальному выходу из них.
Центр оборудован полномасштабными тренажерами, копирующими пульты управления, используемые на АЭС. Это позволяет персоналу полностью погрузится в процессы работы станции и отработать все навыки.

Центр готовит специалистов по эксплуатации АЭС, а также занимается их переподготовкой и стажировкой. Персонал на постоянной основе проходит обучение по повышению квалификации с проведением тестов, имитирующих различные внештатные ситуации.

Стороны также обменялись опытом в вопросах взаимодействия с общественностью, в том числе по проведению общественных слушаний и повышению уровня общественной приемлемости использования атомной энергии в мирных целях. Особое внимание уделили вопросам подготовки специалистов и обмена опытом в сфере профессионального обучения.
"В этом направлении Узбекистан видит перспективы для сотрудничества между профильными вузами двух стран", – подчеркнули в агентстве.
Для справки: Белорусская АЭС была построена по проекту Госкорпорации "Росатом" и полностью введена в эксплуатацию в 2023 году. Сегодня ее суммарная установленная мощность составляет 2 400 МВт. Главная особенность Белорусской АЭС — сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость АЭС к внешним и внутренним воздействиям. Каждый энергоблок оснащен "ловушкой расплава" — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения без участия операторов.
