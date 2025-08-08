ЕЭК изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом
12:32 08.08.2025 (обновлено: 13:39 08.08.2025)
Евразийская экономическая комиссия провела семинар по развитию торгово-экономического сотрудничества с Тунисом. Участники рассмотрели особенности доступа экспортеров стран-членов на рынок Туниса по ряду конкретных секторов, а также вопросы устранения торговых барьеров.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Тунисской Республикой обсудили в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Представители уполномоченных госорганов, бизнес-сообщества и научных кругов стран ЕАЭС рассмотрели, в частности, особенности доступа экспортеров из государств-членов на тунисский рынок по ряду конкретных секторов, а также вопросы устранения торговых барьеров.
"В ходе мероприятия Тунис назван одним из значимых игроков для стимулирования поставок на динамично развивающийся рынок Африки", — говорится в сообщении.
В ЕЭК отметили, что в настоящее время Комиссия изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС и его государств-членов с Тунисской Республикой.
"Состоявшаяся дискуссия свидетельствует о безусловном взаимном интересе как со стороны ЕАЭС, так и со стороны Туниса к расширению сотрудничества. Стороны нацелены на выявление и устранение торговых барьеров во взаимной торговле и видят значительный потенциал роста товарооборота", — резюмировал директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков.