ЕЭК изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия провела семинар по развитию торгово-экономического сотрудничества с Тунисом. Участники рассмотрели особенности доступа экспортеров стран-членов на рынок Туниса по ряду конкретных секторов, а также вопросы устранения торговых барьеров.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Тунисской Республикой обсудили в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Представители уполномоченных госорганов, бизнес-сообщества и научных кругов стран ЕАЭС рассмотрели, в частности, особенности доступа экспортеров из государств-членов на тунисский рынок по ряду конкретных секторов, а также вопросы устранения торговых барьеров.В ЕЭК отметили, что в настоящее время Комиссия изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС и его государств-членов с Тунисской Республикой.

