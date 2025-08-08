https://uz.sputniknews.ru/20250808/navoiyskoy-oblasti-realizuyut-proekty-na-16-mlrd-51110446.html

В Навоийской области реализуют проекты на $1,6 млрд – подробности

В Навоийской области реализуют проекты на $1,6 млрд – подробности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению результативности реформ и новых планов в Навоийской области, которая обладает колоссальным потенциалом в сфере недропользования, промышленности и сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. На сегодняшний день в Навоийской области Узбекистана сформирован пакет дополнительных проектов на $1,6 млрд, направленных на социально-экономическое развитие региона. Их реализация позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, увеличить поступления до 1 трлн сумов, а также осуществить экспорт на сумму $238 млн. Об этом говорилось на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева по обсуждению результативности реформ и новых планов в Навоийской области.Было отмечено, что Навоийская область обладает колоссальным потенциалом в сфере недропользования, промышленности и сельского хозяйства. За последние восемь лет здесь реализовано более 7 тысяч проектов на сумму $8 млрд, создано 73 тысячи рабочих мест. Количество предпринимателей увеличилось с 10 до 30 тысяч.Тем не менее, остается немало неиспользованных ресурсов. Глава государства подчеркнул, что помимо крупной промышленности в области имеются широкие возможности по освоению пастбищ, развитию животноводства и расширению спектра услуг.Для активизации этих возможностей в Навоийской области создан штаб реформ. На совещании была представлена презентация новых проектов, разработанных на основе предложений предпринимателей.В частности, инвесторы выразили готовность вложить $566 млн в разработку восьми месторождений в Газгане, Нурате, Хатырчи, Навбахоре и Учкудуке. В Нуратинском районе имеется запас в 750 млн кубометров гранитного камня. Предлагается создать индустриальную зону на 50 гектарах для его переработки.В 10 махаллях этого района более 5 тысяч женщин занимаются вышивкой, обеспечивая доход своим семьям. Теперь планируется открыть Центры вышивки еще в 28 махаллях.Предусматривается обеспечение нуждающихся семей солнечными панелями и передвижными торговыми точками для вывода из бедности.Три млн гектаров пастбищ в области представляют собой большой резерв для аграрного сектора. Так, предприниматель из Кызылтепы на тысяче гектаров внедрил дождевальное и капельное орошение и выращивает экспортные культуры. Теперь он намерен заняться животноводством и переработкой молока.Президент дал поручения по повышению экономической эффективности проектов.Вместе с тем указал на отсутствие кооперации между крупными и малыми предприятиями, в связи с этим поставил задачу связать малых предпринимателей с крупными производителями, внедрить систему гарантированных заказов и в два раза увеличить долю малого бизнеса в экономике региона.Отметил необходимость содействия в обеспечении пастбищ водными ресурсами, их эффективного использования и увеличения объемов продовольственного производства.Средняя заработная плата в Навоийской области в 1,5 раза выше, чем в других регионах, что стимулирует как спрос, так и предложение в торговле и сфере услуг. В этой связи даны указания по созданию современных зон отдыха и парков, развитию туризма и расширению оказания услуг.

