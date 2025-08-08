https://uz.sputniknews.ru/20250808/pod-tashkentom-proshla-uchebnaya-spasatelnaya-operatsiya-aviakatastrofa-51120926.html

Экстренные службы провели в Ташобласти учебную спасательную операцию при авиакатастрофе

В ликвидации последствий условного чрезвычайного происшествия было задействовано порядка 250 человек и 20 единиц спецтехники межведомственных структур.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области в Центре подготовки десантников Министерства обороны Узбекистана прошли масштабные учения по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airports.В маневрах приняли участие сотрудники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии, министерства здравоохранения и Uzbekistan Airports.Всего в ликвидации последствий условного чрезвычайного происшествия было задействовано порядка 250 человек и 20 единиц спецтехники межведомственных структур. Диспетчера оперативно передали информацию о чрезвычайном происшествии в аварийно-спасательную службу аэропорта, которая, в свою очередь, информировала другие ведомства.В рамках учений сотрудники ведомств отработали готовность спасательных расчетов, координацию при тушении пожара, эвакуации людей, распределении пострадавших по группам в зависимости от степени тяжести их состояния, оказании первой неотложной помощи и транспортировке в лечебные учреждения, а также выгрузке опасного груза, по легенде, находившегося на борту воздушного судна. По итогам маневров проанализированы результаты принятых решений, а также выработаны рекомендации по улучшению взаимодействия между ведомствами.

