Экстренные службы провели в Ташобласти учебную спасательную операцию при авиакатастрофе

В ликвидации последствий условного чрезвычайного происшествия было задействовано порядка 250 человек и 20 единиц спецтехники межведомственных структур.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области в Центре подготовки десантников Министерства обороны Узбекистана прошли масштабные учения по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airports.В маневрах приняли участие сотрудники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии, министерства здравоохранения и Uzbekistan Airports.Всего в ликвидации последствий условного чрезвычайного происшествия было задействовано порядка 250 человек и 20 единиц спецтехники межведомственных структур. Диспетчера оперативно передали информацию о чрезвычайном происшествии в аварийно-спасательную службу аэропорта, которая, в свою очередь, информировала другие ведомства.В рамках учений сотрудники ведомств отработали готовность спасательных расчетов, координацию при тушении пожара, эвакуации людей, распределении пострадавших по группам в зависимости от степени тяжести их состояния, оказании первой неотложной помощи и транспортировке в лечебные учреждения, а также выгрузке опасного груза, по легенде, находившегося на борту воздушного судна. По итогам маневров проанализированы результаты принятых решений, а также выработаны рекомендации по улучшению взаимодействия между ведомствами.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В Уртачирчикском районе Ташкентской области в Центре подготовки десантников Министерства обороны Узбекистана прошли масштабные учения по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов. Об этом сообщает
пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airports.
В маневрах приняли участие сотрудники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии, министерства здравоохранения и Uzbekistan Airports.
Всего в ликвидации последствий условного чрезвычайного происшествия было задействовано порядка 250 человек и 20 единиц спецтехники межведомственных структур.
Экстренные службы отработали сценарий спасательной операции, по которому во время захода на посадку пассажирского самолета пропала связь между диспетчерским центром и экипажем воздушного судна. Самолет потерпел крушение за пределами аэропорта в пригороде Ташкента, в результате чего возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.
Диспетчера оперативно передали информацию о чрезвычайном происшествии в аварийно-спасательную службу аэропорта, которая, в свою очередь, информировала другие ведомства.
В рамках учений сотрудники ведомств отработали готовность спасательных расчетов, координацию при тушении пожара, эвакуации людей, распределении пострадавших по группам в зависимости от степени тяжести их состояния, оказании первой неотложной помощи и транспортировке в лечебные учреждения, а также выгрузке опасного груза, по легенде, находившегося на борту воздушного судна.
"Помимо учений внутри воздушной гавани, Uzbekistan Airports несколько раз в год инициирует проведение таких комплексных учебных мероприятий за пределами аэропортов. Основной их целью является практическая отработка межведомственного взаимодействия ряда министерств и ведомств и подразделений ташкентского аэропорта при авиационном происшествии, а также повышение подготовки персонала в выполнении мероприятий по локализации и ликвидации авиационных чрезвычайных ситуаций", — прокомментировали в пресс-службе компании.
По итогам маневров проанализированы результаты принятых решений, а также выработаны рекомендации по улучшению взаимодействия между ведомствами.
"Силы и средства ташкентского аэропорта и взаимодействующих ведомств получили высокую оценку и были признаны полностью готовыми к оперативному реагированию в случае реальной катастрофы", — отметили в Uzbekistan Airports.