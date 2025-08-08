https://uz.sputniknews.ru/20250808/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-proveli-telefonnyy-razgovor-51126113.html

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор

Sputnik Узбекистан

Президент России сообщил об итогах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных в городе Москве.

2025-08-08T15:24+0500

2025-08-08T15:24+0500

2025-08-08T15:49+0500

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

владимир путин

россия

узбекистан

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_b15d15cf710c5e8f8f29fbc58e3a6ee3.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, сообщает пресс-служба главы республики.Президент России сообщил об итогах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных в Москве.Также стороны рассмотрели практические аспекты дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Особое внимание уделили мерам, направленным на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота и инвестиций, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение продуктивных контактов, деловых и гуманитарных обменов на уровне регионов.Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20250724/mirziyoyev-putin-den-rojdeniya-telefonnyy-razgovor-50824943.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

телефонный разговор шавкат мирзиёев владимир путин узбекистан россия сша уиткофф