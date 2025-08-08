https://uz.sputniknews.ru/20250808/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-proveli-telefonnyy-razgovor-51126113.html
Президент России сообщил об итогах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных в городе Москве.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор
15:24 08.08.2025 (обновлено: 15:49 08.08.2025)
Президент России сообщил об итогах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных в городе Москве.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, сообщает
пресс-служба главы республики.
Президент России сообщил об итогах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных в Москве.
Также стороны рассмотрели практические аспекты дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание уделили мерам, направленным на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота и инвестиций, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение продуктивных контактов, деловых и гуманитарных обменов на уровне регионов.
Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий.