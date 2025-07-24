https://uz.sputniknews.ru/20250724/mirziyoyev-putin-den-rojdeniya-telefonnyy-razgovor-50824943.html

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

2025-07-24T16:45+0500

2025-07-24T16:45+0500

2025-07-24T16:45+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

владимир зеленский

телефонный разговор

политика

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.Особое внимание уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран.Собеседники с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.Кроме того, Путин еще раз поздравил Мирзиёева с днем рождения.

https://uz.sputniknews.ru/20250724/putin-mirziyoyev-den-rojdeniya-pozdravleniye-50818330.html

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