https://uz.sputniknews.ru/20250724/mirziyoyev-putin-den-rojdeniya-telefonnyy-razgovor-50824943.html
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества
2025-07-24T16:45+0500
2025-07-24T16:45+0500
2025-07-24T16:45+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
россия
владимир зеленский
телефонный разговор
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/16/42624808_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5670d51251bce257f5190fd82dcabcf1.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.Особое внимание уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран.Собеседники с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.Кроме того, Путин еще раз поздравил Мирзиёева с днем рождения.
https://uz.sputniknews.ru/20250724/putin-mirziyoyev-den-rojdeniya-pozdravleniye-50818330.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/16/42624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a703680ead827c564638fbeb64b3377.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев путин телефонный разговор
мирзиёев путин телефонный разговор
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает
пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран.
Собеседники с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.
Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Кроме того, Путин еще раз поздравил Мирзиёева с днем рождения.