Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250808/uzbekskie-voennye-zanyali-vtoroe-mesto-sorevnovaniya-voorujennyx-sil-stran-sng-51131941.html
Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГ
Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Военные спортсмены из стран СНГ приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою.
2025-08-08T18:02+0500
2025-08-08T18:02+0500
военные
спортивные соревнования
минобороны рф
золотая медаль
серебро
узбекистан
россия
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51132219_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e6e2a6d07e6f7846aad55ead9804573f.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекские военные спортсмены завоевали второе место в командном зачете по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою в рамках IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств-участников СНГ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.На спортивных объектах ЦСКА в Москве завершились соревнования по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников СНГ.Командное золото в гиревом спорте завоевали военные спортсмены из России, забрав все золотые медали личного первенства в семи весовых категориях и командной эстафете.Кроме того, российские военные заняли второе место в стрельбе из штатного или табельного оружия, уступив сборной Беларуси.В финальный день игр пройдут соревнования по офицерскому троеборью и самбо.Открытие IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств-участников Союза Независимых Государств состоялось 5 августа на Поклонной горе. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Участники соревнуются в пяти дисциплинах — офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт.
https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-voyenno-sportivnyye-igry-stran-sng-moskva-51078031.html
узбекистан
россия
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51132219_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_d42d507569308d5fa325dc46c079e2af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекские военные второе место в соревнованиях вооруженных сил стран снг
узбекские военные второе место в соревнованиях вооруженных сил стран снг

Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГ

18:02 08.08.2025
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств
Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2025
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
Подписаться
Военные спортсмены из стран СНГ приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекские военные спортсмены завоевали второе место в командном зачете по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою в рамках IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств-участников СНГ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.
На спортивных объектах ЦСКА в Москве завершились соревнования по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников СНГ.
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств
Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2025
Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
Командное золото в гиревом спорте завоевали военные спортсмены из России, забрав все золотые медали личного первенства в семи весовых категориях и командной эстафете.

"Военные спортсмены из России завоевали командное золото в гиревом спорте, забрав все золотые медали личного первенства в 7 весовых категориях и командной эстафете. В дисциплине соревновались 35 гиревиков из пяти стран. Вторыми в командном зачете стали представители Республики Узбекистана, замкнули тройку лидеров военнослужащие из Республики Беларуси. Армейский рукопашный бой также принес сборной ВС РФ командное золото", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные заняли второе место в стрельбе из штатного или табельного оружия, уступив сборной Беларуси.
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств
Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2025
Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
В финальный день игр пройдут соревнования по офицерскому троеборью и самбо.
Открытие IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств-участников Союза Независимых Государств состоялось 5 августа на Поклонной горе. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.
Участники соревнуются в пяти дисциплинах — офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт.
Военные Узбекистана на открытии IV Военно-спортивных игр стран СНГ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ
6 августа, 14:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0