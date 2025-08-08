Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГ
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" Итоги IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников Союза Независимых Государств
© "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
Военные спортсмены из стран СНГ приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекские военные спортсмены завоевали второе место в командном зачете по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою в рамках IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств-участников СНГ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.
На спортивных объектах ЦСКА в Москве завершились соревнования по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников СНГ.
Командное золото в гиревом спорте завоевали военные спортсмены из России, забрав все золотые медали личного первенства в семи весовых категориях и командной эстафете.
"Военные спортсмены из России завоевали командное золото в гиревом спорте, забрав все золотые медали личного первенства в 7 весовых категориях и командной эстафете. В дисциплине соревновались 35 гиревиков из пяти стран. Вторыми в командном зачете стали представители Республики Узбекистана, замкнули тройку лидеров военнослужащие из Республики Беларуси. Армейский рукопашный бой также принес сборной ВС РФ командное золото", — говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные заняли второе место в стрельбе из штатного или табельного оружия, уступив сборной Беларуси.
В финальный день игр пройдут соревнования по офицерскому троеборью и самбо.
Открытие IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств-участников Союза Независимых Государств состоялось 5 августа на Поклонной горе. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.
Участники соревнуются в пяти дисциплинах — офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт.
6 августа, 14:30