Каждое здание – это наследие: президент Узбекистана поздравил строителей с праздником

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил строителей, инженеров, специалистов и ветеранов сферы с их профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.Президент отметил, что в последние годы строительная индустрия вышла на новый уровень развития и стала одним из драйверов национальной экономики. Так, за восемь лет объемы строительных работ увеличились в несколько раз: с 30 трлн сумов в 2016 году до почти 234 трлн сумов в 2024 году.Президент подчеркнул, что работа в этом направлении последовательно продолжается, на местах ускоренно ведется строительство 56 массивов "Новый Узбекистан". В этом году узбекистанцы смогут справить новоселье в 135 тысячах квартир. К 2030 году количество таких массивов запланировано довести до 100, а это значит, что будет еще 250 тысяч новых квартир.В рамках проекта "Новый Ташкент", реализуемого в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, на территории в 20 тысяч гектаров создается удобная инфраструктура на 2 миллиона человек.Он подчеркнул, что в соответствии с современными требованиями в строительстве ускоренно развивается процесс цифровизации. В отрасли внедрено более 30 информационных систем. В результате цифровизации 22 государственных услуг в национальной информационной системе "Прозрачное строительство" устранена излишняя бюрократия и волокита. Благодаря введению тендерной платформы исключено вмешательство человеческого фактора, сформирована атмосфера прозрачности, открытой конкуренции.Для защиты прав граждан, участвующих в жилищном строительстве в качестве дольщиков, внедряется система "Эскроу". На этой основе будет сформирован рынок надежных девелоперов.В этой связи перед представителями сферы стоят важные задачи по полной цифровизации контрольной деятельности, осуществлению ежедневного контроля за работой на объектах и созданию возможности наблюдения в режиме реального времени для оперативного предотвращения недостатков.Президент выразил уверенность в том, что глубоко осознавая важность и актуальность таких требований, строители Узбекистана станут работать с еще большей отдачей. Президент подчеркнул, что строители своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в то, чтобы республика стала поистине самым прекрасным и неповторимым краем в мире.

