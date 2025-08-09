https://uz.sputniknews.ru/20250809/uzbekistan-deklaratsiya-armeniya-azerbaydjan-mirnye-otnosheniya-51147139.html

Узбекистан приветствует декларацию Армении и Азербайджана о мирных отношениях – МИД

Главы США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, а также подписание совместной декларации по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.МИД высоко оценил усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта.

