Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250809/yarko-vkusno-aromatno-kak-prazdnuyut-traditsionnyy-festival-dyni-xiva-51141599.html
Ярко, вкусно, ароматно – как празднуют традиционный фестиваль дыни в древней Хиве
Ярко, вкусно, ароматно – как празднуют традиционный фестиваль дыни в древней Хиве
Sputnik Узбекистан
На празднике дыни в 2025 году ожидается до 1 миллиона посетителей, из которых 150–200 тысяч – иностранные туристы.
2025-08-09T15:55+0500
2025-08-09T16:35+0500
дыня
фестиваль
хива
хорезмская область
гастрономический туризм
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/09/51143555_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c495e36a719c2e9379045450abafefe6.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музей-заповедника "Ичан-кала" в городе Хива Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Масштабное культурно‑гастрономическое мероприятие не только демонстрирует богатство туристического и сельскохозяйственного потенциала Хорезмской области, но и возвышает труд фермеров, популяризирует их передовой опыт в сфере дыневодства.Ежегодно мероприятие привлекает большое количество как местных, так и иностранных туристов. В частности, в 2024 году фестиваль посетили более 400 тысяч гостей, а в 2025 году ожидается увеличение этого показателя до 1 миллиона посетителей, из которых 150–200 тысяч – иностранные туристы.В этом году организовано 22 тематических стенда, на которых все районы Хорезмской области и ведущие фермерские хозяйства демонстрируют свою продукцию, технологии и инновационные подходы. Каждый участник может представить уникальные сорта дынь, характерные для его климатических условий, качества почв и сельскохозяйственного опыта. Гости могут продегустировать продукцию и пообщаться напрямую с фермерами и производителями.На фестиваль приглашены представители отечественных и зарубежных туристических организаций, СМИ, дипломатические миссии, гастрономические эксперты и международные партнеры. В гастрономических зонах представлены традиционные блюда хорезмской кухни. Проходят мастер-классы по искусству карвинга, приготовлению национальных блюд и хорезмского хлеба.Культурно-развлекательная программа фестиваля включает театрализованные представления, выступления художественных коллективов и фольклорных групп, устное народное творчество, выставки изобразительного и прикладного искусства, ремесленных изделий, демонстрацию национальных костюмов, народные игры, спортивные соревнования, а также творческие площадки для детей. Организованы фотозоны, которые позволят гостям сохранить яркие моменты праздника.В рамках фестиваля также пройдут живые концерты и открытые выступления с участием известных артистов из Узбекистана, Турции, России, Казахстана, Азербайджана и Бельгии.В заключительный день состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля.
https://uz.sputniknews.ru/20250703/xiva-prazdnik-dyni-50331975.html
хива
хорезмская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/09/51143555_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_38dca480f0848fa91bd0e2368cd28a28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дыня фестиваль хива праздник туризм
дыня фестиваль хива праздник туризм

Ярко, вкусно, ароматно – как празднуют традиционный фестиваль дыни в древней Хиве

15:55 09.08.2025 (обновлено: 16:35 09.08.2025)
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Подписаться
На празднике дыни в 2025 году ожидается до 1 миллиона посетителей, из которых 150–200 тысяч – иностранные туристы.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музей-заповедника "Ичан-кала" в городе Хива Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Масштабное культурно‑гастрономическое мероприятие не только демонстрирует богатство туристического и сельскохозяйственного потенциала Хорезмской области, но и возвышает труд фермеров, популяризирует их передовой опыт в сфере дыневодства.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Ежегодно мероприятие привлекает большое количество как местных, так и иностранных туристов. В частности, в 2024 году фестиваль посетили более 400 тысяч гостей, а в 2025 году ожидается увеличение этого показателя до 1 миллиона посетителей, из которых 150–200 тысяч – иностранные туристы.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В этом году организовано 22 тематических стенда, на которых все районы Хорезмской области и ведущие фермерские хозяйства демонстрируют свою продукцию, технологии и инновационные подходы.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Каждый участник может представить уникальные сорта дынь, характерные для его климатических условий, качества почв и сельскохозяйственного опыта. Гости могут продегустировать продукцию и пообщаться напрямую с фермерами и производителями.
На фестиваль приглашены представители отечественных и зарубежных туристических организаций, СМИ, дипломатические миссии, гастрономические эксперты и международные партнеры.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В гастрономических зонах представлены традиционные блюда хорезмской кухни. Проходят мастер-классы по искусству карвинга, приготовлению национальных блюд и хорезмского хлеба.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Культурно-развлекательная программа фестиваля включает театрализованные представления, выступления художественных коллективов и фольклорных групп, устное народное творчество, выставки изобразительного и прикладного искусства, ремесленных изделий, демонстрацию национальных костюмов, народные игры, спортивные соревнования, а также творческие площадки для детей. Организованы фотозоны, которые позволят гостям сохранить яркие моменты праздника.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В рамках фестиваля также пройдут живые концерты и открытые выступления с участием известных артистов из Узбекистана, Турции, России, Казахстана, Азербайджана и Бельгии.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2025
В Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В заключительный день состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля.
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
В Хиве состоится "Праздник дыни" — даты, что в программе
3 июля, 18:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0