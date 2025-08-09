Ярко, вкусно, ароматно – как празднуют традиционный фестиваль дыни в древней Хиве
15:55 09.08.2025 (обновлено: 16:35 09.08.2025)
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни.
На празднике дыни в 2025 году ожидается до 1 миллиона посетителей, из которых 150–200 тысяч – иностранные туристы.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музей-заповедника "Ичан-кала" в городе Хива Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Масштабное культурно‑гастрономическое мероприятие не только демонстрирует богатство туристического и сельскохозяйственного потенциала Хорезмской области, но и возвышает труд фермеров, популяризирует их передовой опыт в сфере дыневодства.
Ежегодно мероприятие привлекает большое количество как местных, так и иностранных туристов. В частности, в 2024 году фестиваль посетили более 400 тысяч гостей, а в 2025 году ожидается увеличение этого показателя до 1 миллиона посетителей, из которых 150–200 тысяч – иностранные туристы.
В этом году организовано 22 тематических стенда, на которых все районы Хорезмской области и ведущие фермерские хозяйства демонстрируют свою продукцию, технологии и инновационные подходы.
Каждый участник может представить уникальные сорта дынь, характерные для его климатических условий, качества почв и сельскохозяйственного опыта. Гости могут продегустировать продукцию и пообщаться напрямую с фермерами и производителями.
На фестиваль приглашены представители отечественных и зарубежных туристических организаций, СМИ, дипломатические миссии, гастрономические эксперты и международные партнеры.
В гастрономических зонах представлены традиционные блюда хорезмской кухни. Проходят мастер-классы по искусству карвинга, приготовлению национальных блюд и хорезмского хлеба.
Культурно-развлекательная программа фестиваля включает театрализованные представления, выступления художественных коллективов и фольклорных групп, устное народное творчество, выставки изобразительного и прикладного искусства, ремесленных изделий, демонстрацию национальных костюмов, народные игры, спортивные соревнования, а также творческие площадки для детей. Организованы фотозоны, которые позволят гостям сохранить яркие моменты праздника.
В рамках фестиваля также пройдут живые концерты и открытые выступления с участием известных артистов из Узбекистана, Турции, России, Казахстана, Азербайджана и Бельгии.
В заключительный день состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля.