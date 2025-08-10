https://uz.sputniknews.ru/20250810/eaeu-gospodderjkaselskoye-xozyaystvo-51150001.html

ЕЭК: Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействия

Эксперты национальных аграрных ведомств поделились опытом разработки инструментов государственной поддержки сельского хозяйства в странах Евразийского экономического союза.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействия, а стратегический механизм формирования устойчивой отрасли, заявила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Опытом разработки инструментов государственной поддержки сельского хозяйства в странах Евразийского экономического союза поделились эксперты национальных аграрных ведомств в ходе круглого стола в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.В частности, речь шла, о механизмах льготного кредитования и аграрного лизинга, поддержке малого и среднего предпринимательства, эффективном использовании бюджетных трансфертов.

