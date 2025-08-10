К чему приведет соглашение между Азербайджаном и Арменией под контролем США — эксперты
Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Соглашение между Азербайджаном и Арменией под контролем США несет угрозу для коридора "Север-Юг", рассказал @SputnikLive экономист Василий Колташов.
"Передача Зангезурского коридора под управление Штатов угрожает торговому пути из РФ в Индию, что также касается и Ирана. Теперь в этом регионе будут страны под американским влиянием, что в любой момент может спровоцировать кризис, вплоть до военного", — сказал он.
Эксперт отметил, что Россия долго пыталась предотвратить такое развитие событий дипломатическим путем, однако в долгосрочной перспективе эти усилия оказались нерезультативны. Возобладало желание Баку и Еревана попасть под американо-британское влияние.
“Возможно, что с закрытием украинского вопроcа будет открыт вопрос, как минимум, азербайджанский. Азербайджан сделал все, чтобы разрушить свои отношения с Россией. От разрушения отношений до вооруженного конфликта — один шаг. Москва сделает все чтобы этот шаг не был сделан”, — считает Колташов.
Ситуация в регионе изменилась и стала для РФ, Ирана и в косвенной форме для Индии неблагоприятной, резюмировал он.
Фактически можно сказать, что Пашинян подарил коридор, отмечает главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.
“И что бы не говорили армянские власти по факту того, что по этому коридору будут беспрепятственно перемещаться из Азербайджана в Нахичеван люди и грузы, это фактически означает утрату суверенитета Армении над этой дорогой. Более того, включен пункт про третьи страны, которые должны быть одобрены американцами. И очень многие предполагают, что речь идет об Азербайджане и Турции, которые будут управлять этим консорциумом. Еще интересно, что если через четыре года Трамп проиграет, то переименуют ли это? Назовут там "Маршрут Харрис" или еще что-то? Это тоже интересно, потому что Трамп меньше 4 лет, а дают это на 99 лет”, — задается вопросом журналист.
Он также акцентирует внимание на том, что в контексте мирного соглашения с Азербайджаном почему-то снимается заморозка возможности продажи США оружия Азербайджану, что не вяжется с самим концептом мирного соглашения.
“Понятно, что Азербайджан начнут пичкать американским оружием, которое будет применено даже, скорее, не против Армении. Учитывая то, что тучи сгущаются над Ираном, скорее всего, вот это оружие пойдет на эту цель. Ну и, конечно, учитывая отвратительное отношение Азербайджана с Россией, вполне вероятно, что это оружие может быть в какой-то период применено, если будет военная эскалация между Россией и Азербайджаном”, — прогнозирует Кочарян.
По его мнению, данный пункт, он один из самых неприятных и опасных для архитектуры безопасности региона.
Идет сложная геополтическая игра, уверен руководитель ереванского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. По его мнению, главные проигравшие после самой Армении в этой ситуации — Россия и Иран.
Логическим продолжением развития событий, считает эксперт, будет вывод российской базы из Армении, на этом будет настаивать Азербайджан и Запад, в первую очередь, США.
“Я не исключаю появления базы натовской в Азербайджане, не обязательно американской, вполне возможно, это будет турецкая база. Запад не скрывает, что целью всех этих последних процессов было ослабление влияния России и Ирана в регионе… и переход его под контроль Турции. После этого Турция сможет с более сильных позиций вести свою игру и в регионе ЦА”, — сказал он.
Цель Азербайджана — полная нейтрализация армянского фактора в регионе, подчеркнул Халатян.