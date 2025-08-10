https://uz.sputniknews.ru/20250810/k-chemu-privedet-soglashenie-mejdu-azerbaydjanom-i-armeniey-pod-kontrolem-ssha--eksperty-51157206.html

К чему приведет соглашение между Азербайджаном и Арменией под контролем США — эксперты

К чему приведет соглашение между Азербайджаном и Арменией под контролем США — эксперты

Sputnik Узбекистан

Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку

2025-08-10T16:31+0500

2025-08-10T16:31+0500

2025-08-10T16:31+0500

политика

мнение эксперта

соглашение

азербайджан

армения

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18173826_232:635:2743:2048_1920x0_80_0_0_4485b185282bcb44c480d8170e551531.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Соглашение между Азербайджаном и Арменией под контролем США несет угрозу для коридора "Север-Юг", рассказал @SputnikLive экономист Василий Колташов.Эксперт отметил, что Россия долго пыталась предотвратить такое развитие событий дипломатическим путем, однако в долгосрочной перспективе эти усилия оказались нерезультативны. Возобладало желание Баку и Еревана попасть под американо-британское влияние.Ситуация в регионе изменилась и стала для РФ, Ирана и в косвенной форме для Индии неблагоприятной, резюмировал он.Фактически можно сказать, что Пашинян подарил коридор, отмечает главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.Он также акцентирует внимание на том, что в контексте мирного соглашения с Азербайджаном почему-то снимается заморозка возможности продажи США оружия Азербайджану, что не вяжется с самим концептом мирного соглашения.По его мнению, данный пункт, он один из самых неприятных и опасных для архитектуры безопасности региона.Идет сложная геополтическая игра, уверен руководитель ереванского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. По его мнению, главные проигравшие после самой Армении в этой ситуации — Россия и Иран.Логическим продолжением развития событий, считает эксперт, будет вывод российской базы из Армении, на этом будет настаивать Азербайджан и Запад, в первую очередь, США.Цель Азербайджана — полная нейтрализация армянского фактора в регионе, подчеркнул Халатян.

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

азербайджан армения сша