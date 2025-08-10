Узбекистан
Кардиолог: Какие продукты повышают риск развития атеросклероза
Питание усугубляет или улучшает ситуацию в 20 процентов случаев
Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.По ее словам, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.
Кардиолог: Какие продукты повышают риск развития атеросклероза

Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
© Depositphotos / Cookelma
Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
"Доказано, что курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза... Однако питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20 процентов случаев", — пояснила специалист.
По ее словам, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.
