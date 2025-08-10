https://uz.sputniknews.ru/20250810/kakie-produkty-povyshayut-risk-razvitiya-ateroskleroza-51149384.html

Кардиолог: Какие продукты повышают риск развития атеросклероза

Питание усугубляет или улучшает ситуацию в 20 процентов случаев

Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.По ее словам, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.

