Кардиолог: Какие продукты повышают риск развития атеросклероза
Кардиолог: Какие продукты повышают риск развития атеросклероза
Питание усугубляет или улучшает ситуацию в 20 процентов случаев
2025-08-10T22:03+0500
2025-08-10T22:03+0500
2025-08-10T22:03+0500
Кардиолог: Какие продукты повышают риск развития атеросклероза
Питание усугубляет или улучшает ситуацию в 20 процентов случаев.
Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
"Доказано, что курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза... Однако питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20 процентов случаев", — пояснила специалист.
По ее словам, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.