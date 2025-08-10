Представители Узбекистана участвуют в слете Международной ассоциации детских организаций
Представители Узбекистана участвуют в слете Международной ассоциации детских организаций
© Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов
Ребята вместе со сверстниками из 11 стран разработают проекты по 12 направлениям деятельности МАДО: от волонтерства, экологии, спорта и науки до образования, культуры, медиа и предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Представители Узбекистана участвуют в слете Международной ассоциации детских организаций (МАДО) во Владивостоке, сообщает председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
Слет накануне стартовал во Всероссийском детском центре "Океан".
"Для "Движения первых" большая честь объединить на слете МАДО 200 представителей 11 стран: Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, США, Таджикистана, Узбекистана, Иордании, Экваториальной Гвинеи, Швейцарии и России. Вместе ребята разработают проекты по 12 направлениям деятельности МАДО от волонтерства, экологии, спорта и науки до образования, культуры, медиа и предпринимательства", — написал Орлов в своем Telegram-канале.
По его словам, особое внимание участники уделят вопросам сохранения исторической памяти и традиционных ценностей.
Он подчеркнул, что Россия собирает молодежь разных стран, чтобы "общими усилиями строить справедливый мир", где каждое государство может получать равные возможности для своего развития.