Представители Узбекистана участвуют в слете Международной ассоциации детских организаций

Ребята вместе со сверстниками из 11 стран разработают проекты по 12 направлениям деятельности МАДО: от волонтерства, экологии, спорта и науки до образования, культуры, медиа и предпринимательства

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Представители Узбекистана участвуют в слете Международной ассоциации детских организаций (МАДО) во Владивостоке, сообщает председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.Слет накануне стартовал во Всероссийском детском центре "Океан".По его словам, особое внимание участники уделят вопросам сохранения исторической памяти и традиционных ценностей.Он подчеркнул, что Россия собирает молодежь разных стран, чтобы "общими усилиями строить справедливый мир", где каждое государство может получать равные возможности для своего развития.

