Самаркандский госуниверситет будет сотрудничать с Институтом НАН Беларуси в сфере ИИ
Речь идет о создании совместной лаборатории в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, проведении совместных исследований и образовательных мероприятий, обмене научными материалами и опытом
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Самаркандский государственный университет им. Шарафа Рашидова будет сотрудничать с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба белорусского вуза.Меморандум о сотрудничестве стороны подписали на полях международного форума "Развитие технологий искусственного интеллекта в странах СНГ", который проходил в Самарканде.Напомним, что форум объединил более 100 экспертов, представителей науки и IT-компаний из стран Содружества.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Самаркандский государственный университет им. Шарафа Рашидова будет сотрудничать с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в сфере искусственного интеллекта, сообщает
пресс-служба белорусского вуза.
Меморандум о сотрудничестве стороны подписали на полях международного форума "Развитие технологий искусственного интеллекта в странах СНГ", который проходил в Самарканде.
“Документ предусматривает создание совместной лаборатории в области развития и внедрения технологий ИИ, проведение совместных исследований и образовательных мероприятий, обмен научными материалами и опытом”, — говорится в сообщении.
Напомним, что форум объединил более 100 экспертов, представителей науки и IT-компаний из стран Содружества.