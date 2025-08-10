https://uz.sputniknews.ru/20250810/samarkand-belarus-vuzxy-sotrudnichestvo-ii-51155794.html

Самаркандский госуниверситет будет сотрудничать с Институтом НАН Беларуси в сфере ИИ

Речь идет о создании совместной лаборатории в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, проведении совместных исследований и образовательных мероприятий, обмене научными материалами и опытом

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Самаркандский государственный университет им. Шарафа Рашидова будет сотрудничать с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба белорусского вуза.Меморандум о сотрудничестве стороны подписали на полях международного форума "Развитие технологий искусственного интеллекта в странах СНГ", который проходил в Самарканде.Напомним, что форум объединил более 100 экспертов, представителей науки и IT-компаний из стран Содружества.

