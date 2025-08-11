https://uz.sputniknews.ru/20250811/eaeu-finansirovaniye-promkoopertsiya-sez-51164230.html

Что станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС — подробности

Что станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС — подробности

В Евразийской экономической комиссии призвали бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк провел онлайн-презентацию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии. Он выступил на Международном форуме "СЭЗ и ОЭЗ как драйверы развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС" в белорусском Витебске.Он также призвал бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации.В ходе мероприятия представители госструктур, бизнес-сообществ и экономических зон Беларуси, Казахстана и России обсудили актуальные направления сотрудничества в сфере промкооперации, а также обменялись опытом привлечения инвестиций.

