Что станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС — подробности

В Евразийской экономической комиссии призвали бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк провел онлайн-презентацию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности в ЕАЭС, сообщает
пресс-служба комиссии.
Он выступил на Международном форуме "СЭЗ и ОЭЗ как драйверы развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС" в белорусском Витебске.
"На сегодняшний день свободные и особые экономические зоны предлагают наиболее благоприятные условия для развития производства — налоговые и таможенные льготы, эффективную и удобную систему администрирования "одно окно", профессиональное управление, — отметил Вовк. — Использование механизма финансового содействия в сочетании с такими преференциями даст производителям дополнительные возможности для реализации самых амбициозных проектов и станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС".
Он также призвал бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации.
В ходе мероприятия представители госструктур, бизнес-сообществ и экономических зон Беларуси, Казахстана и России обсудили актуальные направления сотрудничества в сфере промкооперации, а также обменялись опытом привлечения инвестиций.