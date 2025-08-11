Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Что станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС — подробности
Что станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС — подробности
Sputnik Узбекистан
В Евразийской экономической комиссии призвали бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк провел онлайн-презентацию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии. Он выступил на Международном форуме "СЭЗ и ОЭЗ как драйверы развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС" в белорусском Витебске.Он также призвал бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации.В ходе мероприятия представители госструктур, бизнес-сообществ и экономических зон Беларуси, Казахстана и России обсудили актуальные направления сотрудничества в сфере промкооперации, а также обменялись опытом привлечения инвестиций.
16:00 11.08.2025

16:00 11.08.2025
В Евразийской экономической комиссии призвали бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк провел онлайн-презентацию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.
Он выступил на Международном форуме "СЭЗ и ОЭЗ как драйверы развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС" в белорусском Витебске.

"На сегодняшний день свободные и особые экономические зоны предлагают наиболее благоприятные условия для развития производства — налоговые и таможенные льготы, эффективную и удобную систему администрирования "одно окно", профессиональное управление, — отметил Вовк. — Использование механизма финансового содействия в сочетании с такими преференциями даст производителям дополнительные возможности для реализации самых амбициозных проектов и станет хорошим стимулом развития кооперации в странах ЕАЭС".

Он также призвал бизнес государств-членов Союза активнее подключаться к механизму финкооперации.
В ходе мероприятия представители госструктур, бизнес-сообществ и экономических зон Беларуси, Казахстана и России обсудили актуальные направления сотрудничества в сфере промкооперации, а также обменялись опытом привлечения инвестиций.
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2025
ЕАЭС и Узбекистан
ЕЭК: Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействия
Вчера, 11:05
