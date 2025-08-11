Как заставить фрукты созреть быстрее в домашних условиях

"И абрикосы, и сливы спокойно созревают у нас на подоконнике. Фрукт – это живой организм, он развивается, дышит, и в процессе своего развития он проходит все стадии, вплоть до нашей любимой – полностью созревшей. В процессе созревания фрукты выделяют газ этилен. И если, например, вы приобрели незрелый фрукт нужно взять любой полиэтиленовый пакет и положить туда несколько неспелых фруктов вместе со спелым. Это могут быть самые разные культуры, разницы нет. Их нужно положить в теплое место. Этилен сделает свое дело", — рассказал специалист.