Как заставить фрукты созреть быстрее в домашних условиях
Агроном поделился лайфхаком быстрого созревания неспелых фруктов
Если по какой-то причине купленные фрукты оказались недозрелыми, исправить это можно даже в домашних условиях, сообщает радио Sputnik со ссылкой на агронома, специалиста по сельскому хозяйству Владимира Викулова. По его словам, это касается не только фруктов. Данный способ сработает и с авокадо, которое часто в магазине такое твердое, что им можно забивать гвозди.А вот перезревшие, подпорченные фрукту лучше не есть, добавил агроном.
Если по какой-то причине купленные фрукты оказались недозрелыми, исправить это можно даже в домашних условиях, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на агронома, специалиста по сельскому хозяйству Владимира Викулова.
"И абрикосы, и сливы спокойно созревают у нас на подоконнике. Фрукт – это живой организм, он развивается, дышит, и в процессе своего развития он проходит все стадии, вплоть до нашей любимой – полностью созревшей. В процессе созревания фрукты выделяют газ этилен. И если, например, вы приобрели незрелый фрукт нужно взять любой полиэтиленовый пакет и положить туда несколько неспелых фруктов вместе со спелым. Это могут быть самые разные культуры, разницы нет. Их нужно положить в теплое место. Этилен сделает свое дело", — рассказал специалист.
По его словам, это касается не только фруктов. Данный способ сработает и с авокадо, которое часто в магазине такое твердое, что им можно забивать гвозди.
А вот перезревшие, подпорченные фрукту лучше не есть, добавил агроном.
"Если на перезревших фруктах появились темные вмятины, я уже не говорю следы плесени, конечно, употреблять их нельзя. Иногда люди жалеют такие продукты — вот яблочко там с небольшой плесенью, мы отрежем бочок, все съедим. Не стоит этого делать по одной простой причине: если гриб плесени распространяется, мы видим только его поверхностную часть, а внутренняя часть полностью пронизана грибами. Пользы уже не будет, скорее наоборот", — предупредил Викулов.