В Узбекистане снизили цену на бензин марки АИ-92

“В рамках стратегии оптимизированы производственные процессы и реализованы комплексные меры по снижению себестоимости. При этом производство бензина увеличилось, а цена на него снизилась. В результате на первом этапе стартовая цена 1 тонны бензина марки АИ-92, которое производиться на Бухарском НПЗ, на биржевых торгах была снижена с 12 млн 881 тысячи сумов до 12 млн 628 тысяч сумов. Это означает, что начальная цена 1 литра AИ-92 автобензина на бирже составляет 9 400 сумов”, — говорится в сообщении.