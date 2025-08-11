https://uz.sputniknews.ru/20250811/v-uzbekistane-snizili-tsenu-na-benzin-marki-ai-92-51167811.html
В Узбекистане снизили цену на бензин марки АИ-92
В Узбекистане снизили цену на бензин марки АИ-92
Sputnik Узбекистан
В рамках стратегии АО "Узбекнефтегаз" оптимизированы производственные процессы и реализованы комплексные меры по снижению себестоимости. При этом производство бензина увеличилось, а цена на него снизилась
2025-08-11T11:25+0500
2025-08-11T11:25+0500
2025-08-11T11:25+0500
экономика
общество
узбекистан
бензин
цена
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33667176_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_cdddb0c61b89965b4d4f36c9e03f50f9.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-92, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".Как отмечается, работа по поэтапному снижению цен на автобензин марки АИ-92 на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе является важной частью стратегии АО "Узбекнефтегаз", направленной на поддержку стабильности топливного рынка и обеспечения населения качественным бензином.В компании намерены продолжить поэтапное снижение цен на высокооктановое топливо для развития внутреннего рынка и поддержки интересов потребителей.
https://uz.sputniknews.ru/20250723/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-v-uzbekistane-50796420.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33667176_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8e02d259f6091ff8f7f69932b3189a24.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан бензин цена узбекнефтегаз
узбекистан бензин цена узбекнефтегаз
В Узбекистане снизили цену на бензин марки АИ-92
В рамках стратегии АО "Узбекнефтегаз" оптимизированы производственные процессы и реализованы комплексные меры по снижению себестоимости. При этом производство бензина увеличилось, а цена на него снизилась.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-92, сообщает
пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
Как отмечается, работа по поэтапному снижению цен на автобензин марки АИ-92 на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе является важной частью стратегии АО "Узбекнефтегаз", направленной на поддержку стабильности топливного рынка и обеспечения населения качественным бензином.
“В рамках стратегии оптимизированы производственные процессы и реализованы комплексные меры по снижению себестоимости. При этом производство бензина увеличилось, а цена на него снизилась. В результате на первом этапе стартовая цена 1 тонны бензина марки АИ-92, которое производиться на Бухарском НПЗ, на биржевых торгах была снижена с 12 млн 881 тысячи сумов до 12 млн 628 тысяч сумов. Это означает, что начальная цена 1 литра AИ-92 автобензина на бирже составляет 9 400 сумов”, — говорится в сообщении.
В компании намерены продолжить поэтапное снижение цен на высокооктановое топливо для развития внутреннего рынка и поддержки интересов потребителей.