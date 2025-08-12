https://uz.sputniknews.ru/20250812/kroksy-plyusy-minusy-51185042.html

Вся правда о кроксах — ортопед

Вся правда о кроксах — ортопед

Sputnik Узбекистан

Популярная и удобная обувь – кроксы не так безобидна, как кажется

2025-08-12T22:02+0500

2025-08-12T22:02+0500

2025-08-12T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

обувь

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51184870_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_11860e85eb8dda3ec1fe6b5a1e7787ca.jpg

Для дачи, активного отдыха, спорта кроксы — вещь полезная. Легко одеваются, моются, просторные и удобные. Такая обувь пользуется большой популярностью у медиков. Можно ли их носить постоянно, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на врача-ортопеда Льва Дунаева.По его словам, плохая вентиляция — не единственный минус кроксов.Он рекомендует при выборе кроксов отдать предпочтение классическому варианту с ремешком.

https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

обувь кроксы