Вся правда о кроксах — ортопед
Вся правда о кроксах — ортопед
Sputnik Узбекистан
Популярная и удобная обувь – кроксы не так безобидна, как кажется
2025-08-12T22:02+0500
2025-08-12T22:02+0500
2025-08-12T22:02+0500
Для дачи, активного отдыха, спорта кроксы — вещь полезная. Легко одеваются, моются, просторные и удобные. Такая обувь пользуется большой популярностью у медиков. Можно ли их носить постоянно, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на врача-ортопеда Льва Дунаева.По его словам, плохая вентиляция — не единственный минус кроксов.Он рекомендует при выборе кроксов отдать предпочтение классическому варианту с ремешком.
Вся правда о кроксах — ортопед
Популярная и удобная обувь — кроксы не так безобидна, как кажется.
Для дачи, активного отдыха, спорта кроксы — вещь полезная. Легко одеваются, моются, просторные и удобные. Такая обувь пользуется большой популярностью у медиков. Можно ли их носить постоянно, рассказывает радио Sputnik
со ссылкой на врача-ортопеда Льва Дунаева.
"В кроксах плохая вентиляция, сколько бы дырочек там не делали, все равно ножка потеет. Достаточно долго носить из-за этого их я не советую", — пояснил специалист.
По его словам, плохая вентиляция — не единственный минус кроксов.
"Самый большой недостаток кроксов — это отсутствие фиксации. Они делаются на несколько размеров, то есть как правило, они идут размерами 40-41 или 42-43. Стопу мы не зафиксировали, и она упирается в резиновый носок. Пальцы при отсутствии фиксации могут деформироваться", — предупредил врач.
Он рекомендует при выборе кроксов отдать предпочтение классическому варианту с ремешком.
"В кроксах есть все-таки есть чашечка, благодаря этому медицинские работники могут поставить туда стельки, чтобы нога не уезжала. Если хорошо подобрать кроксы и стопа здоровая, нет признаков гипергидроза, такая обувь сильно не повредит, но постоянно носить — я не рекомендую", — резюмировал Дунаев.