Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250812/kroksy-plyusy-minusy-51185042.html
Вся правда о кроксах — ортопед
Вся правда о кроксах — ортопед
Sputnik Узбекистан
Популярная и удобная обувь – кроксы не так безобидна, как кажется
2025-08-12T22:02+0500
2025-08-12T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
обувь
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51184870_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_11860e85eb8dda3ec1fe6b5a1e7787ca.jpg
Для дачи, активного отдыха, спорта кроксы — вещь полезная. Легко одеваются, моются, просторные и удобные. Такая обувь пользуется большой популярностью у медиков. Можно ли их носить постоянно, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на врача-ортопеда Льва Дунаева.По его словам, плохая вентиляция — не единственный минус кроксов.Он рекомендует при выборе кроксов отдать предпочтение классическому варианту с ремешком.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51184870_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_9fdb97070655c7cacb6b40eee0d2ce5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
обувь кроксы
обувь кроксы

Вся правда о кроксах — ортопед

22:02 12.08.2025
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКроксы
Кроксы - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Популярная и удобная обувь — кроксы не так безобидна, как кажется.
Для дачи, активного отдыха, спорта кроксы — вещь полезная. Легко одеваются, моются, просторные и удобные. Такая обувь пользуется большой популярностью у медиков. Можно ли их носить постоянно, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на врача-ортопеда Льва Дунаева.

"В кроксах плохая вентиляция, сколько бы дырочек там не делали, все равно ножка потеет. Достаточно долго носить из-за этого их я не советую", — пояснил специалист.

По его словам, плохая вентиляция — не единственный минус кроксов.

"Самый большой недостаток кроксов — это отсутствие фиксации. Они делаются на несколько размеров, то есть как правило, они идут размерами 40-41 или 42-43. Стопу мы не зафиксировали, и она упирается в резиновый носок. Пальцы при отсутствии фиксации могут деформироваться", — предупредил врач.

Он рекомендует при выборе кроксов отдать предпочтение классическому варианту с ремешком.

"В кроксах есть все-таки есть чашечка, благодаря этому медицинские работники могут поставить туда стельки, чтобы нога не уезжала. Если хорошо подобрать кроксы и стопа здоровая, нет признаков гипергидроза, такая обувь сильно не повредит, но постоянно носить — я не рекомендую", — резюмировал Дунаев.

Ходьба - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2025
Это интересно
Каких болезней можно избежать, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно
25 июня, 22:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0