Лидеры Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности
17:28 12.08.2025 (обновлено: 17:35 12.08.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед церемонией совместного фотографирования глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Собеседники обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер РУз поздравил Премьер-министра и дружественный народ Индии с предстоящим национальным праздником — Днем независимости страны, пожелав мира, благополучия и процветания.
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении.
Как отмечалось:
в соответствии с договоренностями динамично развивается практическое взаимодействие;
продолжаются активные и плодотворные контакты на разных уровнях;
с начала года товарооборот вырос на 60%;
запущено порядка 40 новых совместных предприятий и проектов кооперации;
текущий портфель перспективных проектов с ведущими компаниями Индии достиг $2 млрд;
в Узбекистане успешно функционируют четыре филиала индийских университетов.
"Лидеры уделили особое внимание продвижению и реализации проектов кооперации в таких направлениях, как фармацевтическая и химическая промышленность, цифровая экономика, энергетика, добывающая отрасль, сельское хозяйство, строительство, туризм и другие", — говорится в сообщении.
Также речь шла о развитии эффективных транспортно-транзитных маршрутов в рамках коридора "Север-Юг".
Собеседники подчеркнули важность результативного проведения очередного заседания Межправкомиссии в Ташкенте.
"Предложено организовать взаимные Дни культуры и кино, активизировать обмены на уровне регионов", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана и Премьер-министр Индии также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.