Лидеры Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности

Собеседники обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28221812_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_b2e69e01cac8a9c11c8ed926a810edec.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер РУз поздравил Премьер-министра и дружественный народ Индии с предстоящим национальным праздником — Днем независимости страны, пожелав мира, благополучия и процветания.Как отмечалось:Также речь шла о развитии эффективных транспортно-транзитных маршрутов в рамках коридора "Север-Юг".Собеседники подчеркнули важность результативного проведения очередного заседания Межправкомиссии в Ташкенте.Президент Узбекистана и Премьер-министр Индии также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

