Мирзиёев: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать

Мирзиёев: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать

Глава республики поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Только усилением контроля теневую экономику не обуздать, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике. Ответственные руководители представили информацию о факторах, способствующих развитию теневой экономики, и мерах по их устранению. Как отмечалось, наиболее эффективный путь — внедрение современных технологических и инновационных подходов. Например, переход системы оплаты в общественном транспорте Ташкента на полностью автоматизированный режим показал, что фактическое количество пассажиров на 30% выше прежних данных. Цифровизация же деятельности дехканских и вещевых рынков способствует трехкратному росту их выручки. В связи с этим: Развитие электронных платежей создает удобства для населения и бизнеса, а также является действенным инструментом снижения теневой экономики. В этой связи важно стимулировать безналичные расчеты и увеличивать число платежных организаций. Руководитель страны поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно. Исходя из этого, он поручил совершенствовать и цифровизировать налоговое администрирование, предоставлять бизнесу дополнительные стимулы улучшать трудовые отношения. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что налоговая культура должна стать делом всего общества. А традиционная ценность народа — честность — в конечном счете приносит благополучие и достаток во все сферы.

