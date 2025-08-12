Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250812/mirziyoyev-prezentatsiya-tenevaya-ekonomika-51189661.html
Мирзиёев: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
Мирзиёев: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
Sputnik Узбекистан
Глава республики поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно
2025-08-12T13:20+0500
2025-08-12T13:20+0500
узбекистан
презентация
шавкат мирзиёев
экономика
предприниматели
условия работы
бизнес
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51182488_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_702533c7acaa6dbd748b2848a17ad0c5.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Только усилением контроля теневую экономику не обуздать, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике. Ответственные руководители представили информацию о факторах, способствующих развитию теневой экономики, и мерах по их устранению. Как отмечалось, наиболее эффективный путь — внедрение современных технологических и инновационных подходов. Например, переход системы оплаты в общественном транспорте Ташкента на полностью автоматизированный режим показал, что фактическое количество пассажиров на 30% выше прежних данных. Цифровизация же деятельности дехканских и вещевых рынков способствует трехкратному росту их выручки. В связи с этим: Развитие электронных платежей создает удобства для населения и бизнеса, а также является действенным инструментом снижения теневой экономики. В этой связи важно стимулировать безналичные расчеты и увеличивать число платежных организаций. Руководитель страны поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно. Исходя из этого, он поручил совершенствовать и цифровизировать налоговое администрирование, предоставлять бизнесу дополнительные стимулы улучшать трудовые отношения. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что налоговая культура должна стать делом всего общества. А традиционная ценность народа — честность — в конечном счете приносит благополучие и достаток во все сферы.
https://uz.sputniknews.ru/20250812/uzbekistan-ip-samozanyatyye-podderjka-51184169.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51182488_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4080bced123b3558cce28a1fcc83230d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев теневая экономика предприниматели условия бизнес
шавкат мирзиёев теневая экономика предприниматели условия бизнес

Мирзиёев: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать

13:20 12.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Только усилением контроля теневую экономику не обуздать, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ответственные руководители представили информацию о факторах, способствующих развитию теневой экономики, и мерах по их устранению.
Как отмечалось, наиболее эффективный путь — внедрение современных технологических и инновационных подходов.
Например, переход системы оплаты в общественном транспорте Ташкента на полностью автоматизированный режим показал, что фактическое количество пассажиров на 30% выше прежних данных.
Цифровизация же деятельности дехканских и вещевых рынков способствует трехкратному росту их выручки.
В связи с этим:
даны указания внедрять аналогичные системы в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле и сфере услуг – отраслях с наибольшей долей теневой экономики;
поставлена задача пересмотреть порядок и сроки выдачи лицензий и разрешений, максимально сократить человеческий фактор и полностью перевести эти процессы в цифровой формат;
подчеркнута необходимость устранить факторы, создающие условия для коррупции, в сферах, с которыми предприниматели сталкиваются наиболее часто: налоговой, банковской, таможенной, коммунальной, сертификационной.
Развитие электронных платежей создает удобства для населения и бизнеса, а также является действенным инструментом снижения теневой экономики. В этой связи важно стимулировать безналичные расчеты и увеличивать число платежных организаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Глава государства отметил, что только усилением контроля теневую экономику не обуздать — необходимо повышать налоговую культуру среди населения и предпринимателей, поощрять тех, кто работает честно", — говорится в сообщении.

Руководитель страны поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно.
Исходя из этого, он поручил совершенствовать и цифровизировать налоговое администрирование, предоставлять бизнесу дополнительные стимулы улучшать трудовые отношения.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что налоговая культура должна стать делом всего общества. А традиционная ценность народа — честность — в конечном счете приносит благополучие и достаток во все сферы.
Люди, использующий ноутбук. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2025
В Узбекистане для ИП и самозанятых граждан установят специальный правовой режим
09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0