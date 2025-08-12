Мирзиёев: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Только усилением контроля теневую экономику не обуздать, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике.
Ответственные руководители представили информацию о факторах, способствующих развитию теневой экономики, и мерах по их устранению.
Как отмечалось, наиболее эффективный путь — внедрение современных технологических и инновационных подходов.
Например, переход системы оплаты в общественном транспорте Ташкента на полностью автоматизированный режим показал, что фактическое количество пассажиров на 30% выше прежних данных.
Цифровизация же деятельности дехканских и вещевых рынков способствует трехкратному росту их выручки.
В связи с этим:
даны указания внедрять аналогичные системы в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле и сфере услуг – отраслях с наибольшей долей теневой экономики;
поставлена задача пересмотреть порядок и сроки выдачи лицензий и разрешений, максимально сократить человеческий фактор и полностью перевести эти процессы в цифровой формат;
подчеркнута необходимость устранить факторы, создающие условия для коррупции, в сферах, с которыми предприниматели сталкиваются наиболее часто: налоговой, банковской, таможенной, коммунальной, сертификационной.
Развитие электронных платежей создает удобства для населения и бизнеса, а также является действенным инструментом снижения теневой экономики. В этой связи важно стимулировать безналичные расчеты и увеличивать число платежных организаций.
"Глава государства отметил, что только усилением контроля теневую экономику не обуздать — необходимо повышать налоговую культуру среди населения и предпринимателей, поощрять тех, кто работает честно", — говорится в сообщении.
Руководитель страны поставил задачу применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно.
Исходя из этого, он поручил совершенствовать и цифровизировать налоговое администрирование, предоставлять бизнесу дополнительные стимулы улучшать трудовые отношения.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что налоговая культура должна стать делом всего общества. А традиционная ценность народа — честность — в конечном счете приносит благополучие и достаток во все сферы.