Поисковики из Узбекистана участвуют в военно-исторической экспедиции в России
Поисковики из Узбекистана участвуют в военно-исторической экспедиции в России
Росмолодежь: В этом году почти половина участников экспедиции — подростки от 14 до 18 лет
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Юные поисковики из Узбекистана вместе со сверстниками из пяти стран участвуют в военно-исторической экспедиции в Калужской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи. Это один из крупнейших проектов в мире по восстановлению и сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. За 11 лет работы проекта найдено свыше 2 000 героев Великой Отечественной войны.В Росмолодежи подчеркнули, что в этом году почти половина членов экспедиции — подростки от 14 до 18 лет.
Поисковики из Узбекистана участвуют в военно-исторической экспедиции в России

12:10 12.08.2025

12:10 12.08.2025
Росмолодежь: в этом году почти половина участников экспедиции — подростки от 14 до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Юные поисковики из Узбекистана вместе со сверстниками из пяти стран участвуют в военно-исторической экспедиции в Калужской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"В Калужской области открылась Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе". В течение двух недель более 600 активистов из России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана будут вести поисковые работы в местах гибели советских воинов", — говорится в сообщении.

Это один из крупнейших проектов в мире по восстановлению и сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. За 11 лет работы проекта найдено свыше 2 000 героев Великой Отечественной войны.
В Росмолодежи подчеркнули, что в этом году почти половина членов экспедиции — подростки от 14 до 18 лет.
"Участников ждут обучения, дискуссии, экскурсия по местам боевой славы Калужской области и церемония захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале "Подрыв", — говорится в сообщении.
Должна знать, как "звенит" кость — откровенное интервью участника раскопок
13 мая 2023, 13:05
13 мая 2023, 13:05
