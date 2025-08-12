https://uz.sputniknews.ru/20250812/poiskoviki-uzbekistana-uchastvuyut-v-voenno-istoricheskoy-ekspeditsii-v-rossii-51186231.html

Поисковики из Узбекистана участвуют в военно-исторической экспедиции в России

Поисковики из Узбекистана участвуют в военно-исторической экспедиции в России

Sputnik Узбекистан

Росмолодежь: В этом году почти половина участников экспедиции — подростки от 14 до 18 лет

2025-08-12T12:10+0500

2025-08-12T12:10+0500

2025-08-12T12:10+0500

общество

поиск людей

узбекистан

россия

молодежь

великая отечественная война

калужская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51185696_0:65:1207:743_1920x0_80_0_0_45cd4096bb38db9cecc2116e9484ce68.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Юные поисковики из Узбекистана вместе со сверстниками из пяти стран участвуют в военно-исторической экспедиции в Калужской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи. Это один из крупнейших проектов в мире по восстановлению и сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. За 11 лет работы проекта найдено свыше 2 000 героев Великой Отечественной войны.В Росмолодежи подчеркнули, что в этом году почти половина членов экспедиции — подростки от 14 до 18 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-volontery--poiskoviki-poisk-ostanki-pogibshiye-soldaty-34781465.html

узбекистан

россия

калужская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

поисковики узбекистан экспедиция россия