В Ташкенте пройдет фестиваль дыни — дата, локация
В программе — дегустация отборных сортов из разных регионов республики, а также концертные выступления
2025-08-12T15:40+0500
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента 16 августа состоится фестиваль дыни, сообщает пресс-служба районного хокимията. Яркое гастрономическое событие организуют на территории культурного центра Комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом. Оно соберет дехкан из разных регионов республики, а также многочисленных любителей королевы бахчи. Гостей ждут дегустация отборных сортов дынь, а также концертная программа. Для каждого гостя подготовили фотозоны и памятные подарки, добавили в пресс-службе. Ранее традиционный фестиваль дыни прошел в Хиве.
