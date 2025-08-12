https://uz.sputniknews.ru/20250812/tashkent-festival-dyni-51193548.html

В Ташкенте пройдет фестиваль дыни — дата, локация

В программе — дегустация отборных сортов из разных регионов республики, а также концертные выступления

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента 16 августа состоится фестиваль дыни, сообщает пресс-служба районного хокимията. Яркое гастрономическое событие организуют на территории культурного центра Комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом. Оно соберет дехкан из разных регионов республики, а также многочисленных любителей королевы бахчи. Гостей ждут дегустация отборных сортов дынь, а также концертная программа. Для каждого гостя подготовили фотозоны и памятные подарки, добавили в пресс-службе. Ранее традиционный фестиваль дыни прошел в Хиве.

