ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродуции
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2025-08-13T12:45+0500
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В первом полугодии 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik
. В первом полугодии 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,6%. Об этом сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза: