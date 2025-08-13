Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродуции
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродуции
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2025-08-13T12:45+0500
2025-08-13T12:45+0500
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В первом полугодии 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
12:45 13.08.2025
© Министерство сельского хозяйстваОвощи в одной композиции
Овощи в одной композиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2025
© Министерство сельского хозяйства
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В первом полугодии 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
в Армении – на 7,3%;
в Кыргызстане – на 3,8%;
в Казахстане – на 3,7%;
в России – на 1,5%.
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2025
ЕАЭС и Узбекистан
ЕЭК: Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействия
10 августа, 11:05
