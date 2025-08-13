https://uz.sputniknews.ru/20250813/eaes-na-skolko-uvelichilos-proizvodstvo-selxozprodutsii-51210341.html

ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродуции

Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В первом полугодии 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:

