Как будет развиваться Бухарская область — президенту представили новые инвестпроекты
10:25 13.08.2025 (обновлено: 11:11 13.08.2025)
Хокимы региона и районов рассказали о планах по увеличению источников дохода населения, сокращению бедности и безработицы.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по результативности проводимых реформ и реализации новых проектов в Бухарской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ответственные лица представили ему ряд новых инвестпроектов:
турецкие предприниматели проявили интерес к добыче и переработке графита в Пешкунском районе;
вьетнамская компания планирует строительство современного жилого комплекса;
компания из Индии намерена построить хирургический центр.
На участке площадью 217 гектаров планируют реализовать 260 проектов с созданием более 10 тыс. рабочих мест.
"В целом в регионе сформирован пакет из 21 нового проекта на сумму 1,7 миллиарда долларов. Их реализация позволит создать 32 тысячи рабочих мест и обеспечить экспортный потенциал на 180 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Президент отметил дополнительные возможности для развития экономики области и обеспечения занятости населения:
в Пешкунском районе на арендованных жителями землях построили недорогие теплицы, в которых выращивают экспортоориентированные культуры. Поставлена задача распространить этот опыт и создать такие теплицы еще в 5 тыс. домохозяйств по всей области;
в Шафирканском, Гиждуванском, Пешкунском и Бухарском районах на площади 10 тыс. гектаров заложат виноградники, в Вабкентском, Гиждуванском, Джандарском, Ромитанском и Каганском районах на 5 тыс. гектаров — плодовые сады, где будут выращивать абрикосы, вишню, инжир и другие востребованные за рубежом фрукты;
предложено привлечь иностранных инвесторов для строительства торгово-развлекательного парка в Бухаре;
в области действуют два крупных нефтегазовых предприятия, еще одно находится на стадии строительства, возводят 10 крупных солнечных и ветровых электростанций. Вокруг этих объектов можно развивать сеть малых предприятий, что позволит увеличить объемы инвестиций, промпроизводства и экспорта.
Хокимы области и районов озвучили планы по увеличению источников дохода для населения, а также сокращению бедности и безработицы.
Для справки: в соответствии с постановлением президента РУз от 5 декабря 2024 года определены дополнительные меры по развитию промышленности и сферы услуг в Бухарской области. В результате за первое полугодие 2025-го промышленное производство увеличилось на 7,3%, создано 198 новых промпредприятий, объем валового регионального продукта вырос на 6,4%.
Штаб реформ в Бухаре, созданный по инициативе главы республики, выявляет дополнительные возможности для экономического роста.