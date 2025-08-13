https://uz.sputniknews.ru/20250813/kak-budet-razvivatsya-buxarskaya-oblast-51205841.html

Как будет развиваться Бухарская область — президенту представили новые инвестпроекты

Как будет развиваться Бухарская область — президенту представили новые инвестпроекты

Sputnik Узбекистан

Хокимы региона и районов рассказали о планах по увеличению источников дохода населения, сокращению бедности и безработицы. 13.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-13T10:25+0500

2025-08-13T10:25+0500

2025-08-13T11:11+0500

экономика

промышленность

сельское хозяйство

общество

инвестиции

бухарская область

узбекистан

совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0d/51207556_0:65:3070:1792_1920x0_80_0_0_5871000cbf315db0309146374ce7edd6.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по результативности проводимых реформ и реализации новых проектов в Бухарской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ответственные лица представили ему ряд новых инвестпроектов: На участке площадью 217 гектаров планируют реализовать 260 проектов с созданием более 10 тыс. рабочих мест. Президент отметил дополнительные возможности для развития экономики области и обеспечения занятости населения: Хокимы области и районов озвучили планы по увеличению источников дохода для населения, а также сокращению бедности и безработицы. Для справки: в соответствии с постановлением президента РУз от 5 декабря 2024 года определены дополнительные меры по развитию промышленности и сферы услуг в Бухарской области. В результате за первое полугодие 2025-го промышленное производство увеличилось на 7,3%, создано 198 новых промпредприятий, объем валового регионального продукта вырос на 6,4%.Штаб реформ в Бухаре, созданный по инициативе главы республики, выявляет дополнительные возможности для экономического роста.

бухарская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика, промышленность, сельское хозяйство, общество, инвестиции, бухарская область, узбекистан, совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев