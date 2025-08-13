https://uz.sputniknews.ru/20250813/kiev-gotovit-provokatsii-dlya-sryva-vstrechi-putina-i-trampa-51203645.html

Минобороны России: Киев готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа

Минобороны России: Киев готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа

Sputnik Узбекистан

Непосредственно перед саммитом ВСУ планирует провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, сообщает Министерство обороны РФ.С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа доставили группу журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне.Всю ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц возложат на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.

