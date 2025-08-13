https://uz.sputniknews.ru/20250813/kiev-gotovit-provokatsii-dlya-sryva-vstrechi-putina-i-trampa-51203645.html
Минобороны России: Киев готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа
Sputnik Узбекистан
Непосредственно перед саммитом ВСУ планирует провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения
2025-08-13T09:14+0500
2025-08-13T09:14+0500
2025-08-13T09:21+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
в мире
политика
владимир путин
сша
дональд трамп
встреча
киев
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, сообщает Министерство обороны РФ.С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа доставили группу журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне.Всю ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц возложат на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.
россия
украина
киев
09:14 13.08.2025 (обновлено: 09:21 13.08.2025)
Непосредственно перед саммитом ВСУ планируют провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, сообщает
Министерство обороны РФ.
"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров", — говорится в сообщении.
С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа доставили группу журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне.
"Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", — говорится в сообщении.
Всю ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц возложат на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.