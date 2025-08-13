https://uz.sputniknews.ru/20250813/lavrov-vstrecha-putin-tramp-alyaska-51215515.html
Лавров примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске
Лавров примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске
Sputnik Узбекистан
Встреча лидеров России и США состоится 15 августа
2025-08-13T17:30+0500
2025-08-13T17:30+0500
2025-08-13T17:30+0500
политика
в мире
аляска
россия
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
встреча
сша
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48109060_0:115:2990:1797_1920x0_80_0_0_41de38c92eaeeb54b38254160d0c96bc.jpg
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Фадеева.Напомним, что Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома проинформировал, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://uz.sputniknews.ru/20250813/kiev-gotovit-provokatsii-dlya-sryva-vstrechi-putina-i-trampa-51203645.html
аляска
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48109060_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_be91393caa8a19dbc95a5d242f25d305.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сергей лавров встреча владимир путин дональд трамп аляска
сергей лавров встреча владимир путин дональд трамп аляска
Лавров примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске
Встреча лидеров России и США состоится 15 августа.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Фадеева.
"Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, что Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома проинформировал, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".