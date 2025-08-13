https://uz.sputniknews.ru/20250813/lavrov-vstrecha-putin-tramp-alyaska-51215515.html

Лавров примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске

Встреча лидеров России и США состоится 15 августа

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Фадеева.Напомним, что Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома проинформировал, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

