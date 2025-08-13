Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Ученые: что вызывает один из самых смертоносных видов рака
Ученые: что вызывает один из самых смертоносных видов рака
Sputnik Узбекистан
Рак поджелудочной железы характеризуется одними из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний
Употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail. Исследование ученых из Майами показало, что чрезмерное употребление алкоголя повреждает клетки поджелудочной, ответственные за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспаление, которое может привести к развитию предраковых заболеваний.Как отмечается, такие опухоли могут переродится в рак поджелудочной железы, который характеризуется одним из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний.
Ученые: что вызывает один из самых смертоносных видов рака

Рак поджелудочной железы характеризуется одним из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний.
Употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

"Регулярное употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития одного из самых смертоносных видов рака в мире", — говорится в публикации.

Исследование ученых из Майами показало, что чрезмерное употребление алкоголя повреждает клетки поджелудочной, ответственные за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспаление, которое может привести к развитию предраковых заболеваний.
Как отмечается, такие опухоли могут переродится в рак поджелудочной железы, который характеризуется одним из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкозаболеваний.
