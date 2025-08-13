https://uz.sputniknews.ru/20250813/uzbekistan-programma-upravleniya-vodnymi-resursami-51207947.html

В Узбекистане утвердили программу по управлению водными ресурсами до 2028 года

В Узбекистане утвердили программу по управлению водными ресурсами до 2028 года

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил усовершенствовать нормативную базу сферы, повышать эффективность водопользования и укреплять в обществе культуру бережного отношения к воде

2025-08-13T11:35+0500

2025-08-13T11:35+0500

2025-08-13T12:57+0500

узбекистан

управление

водные ресурсы

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

цифровизация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0d/51206846_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3e664ff9b33b584d290dac064246aa96.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу по управлению водными ресурсами на 2025-2028 годы, сообщает пресс-служба главы республики. Приоритетное внимание в ней уделено рациональному использованию водных ресурсов. В соответствии с документом планируют: Кроме того, Речь шла и о цифровизации сферы:Расширят и возможности частного сектора: в настоящее время в частное управление переданы 2 612 водных объектов. Теперь ему предложат крупные насосные установки с созданием привлекательных условий для инвесторов. В прошлом году на базе районных ирригационных отделов создали 159 госучреждений службы по подаче воды. Для улучшения их деятельности им предоставят право самостоятельно распределять собственные средства. Кроме того, для повышения квалификации специалистов появится учебный центр на 200 мест. Президент поручил усовершенствовать нормативную базу сферы, повышать эффективность водопользования и укреплять в обществе культуру бережного отношения к воде.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан программа управление водные ресурсы