Врач: как бороться с отеками

Sputnik Узбекистан

Косметолог перечислила причины отечности по утрам

Лето — время отпусков и каникул, однако порой жаркие дни и ночи сопровождают и неприятности в виде отеков по утрам. Это связано в первую очередь с жарой, перепадами давления, изменением в питании и питьевом режиме. Как избежать опухшего лица, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Валерию Алифанову.Специалист рекомендует летом пить достаточно негазированной воды с низкой минерализацией, так как избыток соли и минералов может задерживать жидкость в тканях. Оптимальный вариант — небольшими глотками в течение дня пить воду комнатной температуры или слегка прохладную.Еще один секрет — эффективные салонные процедуры в домашних условиях, которые улучшают отток жидкости и делают контуры лица и тела более четкими.

