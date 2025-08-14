Узбекистан
Врач: как бороться с отеками
Врач: как бороться с отеками
Косметолог перечислила причины отечности по утрам
2025-08-14T22:04+0500
2025-08-14T22:04+0500
Лето — время отпусков и каникул, однако порой жаркие дни и ночи сопровождают и неприятности в виде отеков по утрам. Это связано в первую очередь с жарой, перепадами давления, изменением в питании и питьевом режиме. Как избежать опухшего лица, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Валерию Алифанову.Специалист рекомендует летом пить достаточно негазированной воды с низкой минерализацией, так как избыток соли и минералов может задерживать жидкость в тканях. Оптимальный вариант — небольшими глотками в течение дня пить воду комнатной температуры или слегка прохладную.Еще один секрет — эффективные салонные процедуры в домашних условиях, которые улучшают отток жидкости и делают контуры лица и тела более четкими.
Косметолог перечислила причины отечности по утрам.
Лето — время отпусков и каникул, однако порой жаркие дни и ночи сопровождают и неприятности в виде отеков по утрам. Это связано в первую очередь с жарой, перепадами давления, изменением в питании и питьевом режиме. Как избежать опухшего лица, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Валерию Алифанову.
Специалист рекомендует летом пить достаточно негазированной воды с низкой минерализацией, так как избыток соли и минералов может задерживать жидкость в тканях. Оптимальный вариант — небольшими глотками в течение дня пить воду комнатной температуры или слегка прохладную.
"Соленые орешки, сыр, копчености, магазинные соусы — главные "ускорители" отеков. Замените быстрые снеки на свежие фрукты, ягоды, овощные палочки, натуральные орехи. Также в летнем меню должны появиться огурцы, арбузы, сельдерей, петрушка, кабачки, ананасы — продукты с мягким мочегонным эффектом. Полезны и источники магния — орехи, шпинат, бобовые помогают сосудам работать стабильнее", — перечислила Алифанова.
Еще один секрет — эффективные салонные процедуры в домашних условиях, которые улучшают отток жидкости и делают контуры лица и тела более четкими.

"Дома можно использовать охлаждающие маски, ролики и гуаша, особенно в утренние часы. Контрастный душ, ванночки с морской солью для ног, легкая утренняя зарядка — все это стимулирует кровоток и лимфоток, помогая держать ткани в тонусе", — резюмировала врач.

