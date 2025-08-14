https://uz.sputniknews.ru/20250814/studenty-umed-stajirovka-moskva-51228466.html
Будущие дипломаты Узбекистана стажируются в Москве
Студенты двух ташкентских вузов знакомятся с основными направлениями деятельности Посольства РУз, приоритетами двустороннего взаимодействия, работой пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Будущие дипломаты Узбекистана проходят стажировку в Москве, сообщает ИА "Дунё".Этот этап является важным для студентов, обучающихся по направлению "международные отношения".Практика организована по инициативе МИД республики в рамках программ по повышению кадрового потенциала и на основании соответствующего постановления Кабмина. Студенты ознакомятся с основными направлениями работы Посольства, приоритетами двустороннего взаимодействия, деятельностью пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами. Они также примут участие в проектах по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Будущие дипломаты Узбекистана проходят стажировку в Москве, сообщает
ИА "Дунё".
"В Посольстве Узбекистана в России стартовала производственная практика студентов Университета мировой экономики и дипломатии и Ташкентского государственного университета востоковедения", — говорится в сообщении.
Этот этап является важным для студентов, обучающихся по направлению "международные отношения".
Практика организована по инициативе МИД республики в рамках программ по повышению кадрового потенциала и на основании соответствующего постановления Кабмина.
"Прохождение практики в Посольстве — это возможность для углубления моих знаний и навыков в дипломатической сфере, а также внесения личного вклада в укрепление дружественных связей между нашими странами. Уверен, что этот опыт станет прочной основой для моей будущей профессиональной деятельности", — рассказал участник программы Отабек Тургунбоев.
Студенты ознакомятся с основными направлениями работы Посольства, приоритетами двустороннего взаимодействия, деятельностью пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами.
Они также примут участие в проектах по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.