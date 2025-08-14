https://uz.sputniknews.ru/20250814/studenty-umed-stajirovka-moskva-51228466.html

Будущие дипломаты Узбекистана стажируются в Москве

Будущие дипломаты Узбекистана стажируются в Москве

Студенты двух ташкентских вузов знакомятся с основными направлениями деятельности Посольства РУз, приоритетами двустороннего взаимодействия, работой пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Будущие дипломаты Узбекистана проходят стажировку в Москве, сообщает ИА "Дунё".Этот этап является важным для студентов, обучающихся по направлению "международные отношения".Практика организована по инициативе МИД республики в рамках программ по повышению кадрового потенциала и на основании соответствующего постановления Кабмина. Студенты ознакомятся с основными направлениями работы Посольства, приоритетами двустороннего взаимодействия, деятельностью пресс-службы, консульскими и культурно-дипломатическими процессами. Они также примут участие в проектах по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

