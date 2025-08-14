https://uz.sputniknews.ru/20250814/tyurkologi-altay-konferentsiya-51236603.html
Тюркологи из разных стран встретятся на Алтае
Предметом обсуждения станет тюркская культура и ее влияние на мировую историю.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Республике Алтай на площадке "Манжерок" 16 – 18 сентября пройдет II Международная научно-практическая конференция "Горный Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.
Она объединит государственных деятелей, ведущих историков, тюркологов, алтаистов, археологов и лингвистов из разных стран
В качестве почетного гостя на конференцию приглашен генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
Первая такая конференция в 2024-м собрала более 70 ученых из Узбекистана, России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Венгрии, Монголии и других государств.
Ей предшествовала большая научная работа, в том числе по изучению памятников тюркской материальной и духовной культуры.
В приветствии в адрес участников форума лидер РФ Владимир Путин подчеркнул, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов — важнейшая часть исторического достояния России.
Темой прошедших дискуссий стали истоки зарождения тюркской цивилизации, история тюркских народов, их взаимодействие со славянами, а также культура и письменность.
Организаторы конференции — Межведомственная комиссия по историческому просвещению при Президенте РФ, Правительство Республики Алтай, Минобрнауки России, Институт востоковедения РАН, Российское военно-историческое общество, Российское общество "Знание", Российское историческое общество.