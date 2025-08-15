https://uz.sputniknews.ru/20250815/andijane-indiyskiy-meditsinskiy-tsentr-51262551.html

Индийская клиника построит в Андижане многопрофильный медицинский центр

Индийская клиника построит в Андижане многопрофильный медицинский центр

Sputnik Узбекистан

Подписаны соответствующие меморандумы между Кокандским университетом, Глобальным советом по торговле и технологиям Индии и больницей Sir Ganga Ram.

2025-08-15T14:49+0500

2025-08-15T14:49+0500

2025-08-15T15:09+0500

индия

медицина

узбекистан

андижанская область

здравоохранение

сотрудничество

образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264654_0:0:2240:1261_1920x0_80_0_0_26cbcf27b83a36d3525c6ea03286a734.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Одна из ведущих клиник Индии планирует построить в Андижанской области современный многопрофильный специализированный медицинский центр. Об этом шла речь на бизнес-форуме, посвященном взаимодействию Узбекистана и Индии в сферах инвестиций, медицины, фармацевтики и образования, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие организовало посольство Узбекистана совместно с Глобальным советом по торговле и технологиям Индии Global Trade & Technology Council of India (GTTCI). В международном мероприятии приняли участие представители более 100 индийских компаний. В центре внимания форума были вопросы сотрудничества двух стран в области медицины, фармацевтики и образования.На форуме узбекские дипломаты рассказали о системе льгот и преференций, предоставляемых иностранным компаниям для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Узбекистане.Также были представлены новые проекты в сфере высшего образования между Узбекистаном и Индией. В частности, Андижанский филиал Кокандского университета, GTTCI и больница Sir Ganga Ram намерены создать современный многопрофильный специализированный медицинский центр. В рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию современный комплекс больницы Sir Ganga Ram. В июле представители индийской клиники осмотрели площадки будущего центра в Коканде и Андижане и провели предварительные переговоры. Подписаны соответствующие меморандумы.В рамках бизнес-форума также прошли переговоры с представителями индийских компаний, направленные на реализацию новых бизнес-проектов в Узбекистане, привлечение инвестиций и увеличение объема экспорта узбекской продукции.

индия

узбекистан

андижанская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

индия узбекистан медицинский центр андижан