Индийская клиника построит в Андижане многопрофильный медицинский центр
Подписаны соответствующие меморандумы между Кокандским университетом, Глобальным советом по торговле и технологиям Индии и больницей Sir Ganga Ram.
2025-08-15T14:49+0500
2025-08-15T14:49+0500
2025-08-15T15:09+0500
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Одна из ведущих клиник Индии планирует построить в Андижанской области современный многопрофильный специализированный медицинский центр. Об этом шла речь на бизнес-форуме, посвященном взаимодействию Узбекистана и Индии в сферах инвестиций, медицины, фармацевтики и образования, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие организовало посольство Узбекистана совместно с Глобальным советом по торговле и технологиям Индии Global Trade & Technology Council of India (GTTCI). В международном мероприятии приняли участие представители более 100 индийских компаний. В центре внимания форума были вопросы сотрудничества двух стран в области медицины, фармацевтики и образования.На форуме узбекские дипломаты рассказали о системе льгот и преференций, предоставляемых иностранным компаниям для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Узбекистане.Также были представлены новые проекты в сфере высшего образования между Узбекистаном и Индией. В частности, Андижанский филиал Кокандского университета, GTTCI и больница Sir Ganga Ram намерены создать современный многопрофильный специализированный медицинский центр. В рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию современный комплекс больницы Sir Ganga Ram. В июле представители индийской клиники осмотрели площадки будущего центра в Коканде и Андижане и провели предварительные переговоры. Подписаны соответствующие меморандумы.В рамках бизнес-форума также прошли переговоры с представителями индийских компаний, направленные на реализацию новых бизнес-проектов в Узбекистане, привлечение инвестиций и увеличение объема экспорта узбекской продукции.
2025
14:49 15.08.2025 (обновлено: 15:09 15.08.2025)
