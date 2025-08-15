https://uz.sputniknews.ru/20250815/ministry-energetiki-uzbekistan-tadjikistan-sotrudnichestvo-51264967.html

Министры энергетики Узбекистана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере

Министры энергетики Узбекистана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере

Sputnik Узбекистан

Речь идет о координации работы энергетических систем в осенне-зимний период 2025–2026 годов, а также о проекте переподключения к единой энергетической системе Центральной Азии.

2025-08-15T16:45+0500

2025-08-15T16:45+0500

2025-08-15T17:25+0500

таджикистан

энергетика

узбекистан

сотрудничество

центральная азия

электричество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51246254_35:0:586:310_1920x0_80_0_0_5387114ee580d54dab95d7bcb2f3026a.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В городе Гулистан Согдийской области состоялась встреча министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Жумы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Таджикистана.В ней также приняли участие руководители и ответственные сотрудники топливно-энергетических компаний двух стран. Было особо отмечено, что двустороннее сотрудничество динамично и эффективно развивается во всех сферах, включая энергетику. В ходе переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в энергетической сфере.В частности, стороны обсудили координацию экспорта и импорта электроэнергии на осенне-зимний период 2025-2026 годов, технические вопросы, возникающие в рамках проекта "Переподключение к единой энергетической системе Центральной Азии", а также уделили особое внимание вопросам поставок природного газа.По итогам встречи стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегических отношений.

узбекистан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

таджикистан узбекистан сотрудничество энергетика