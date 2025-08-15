https://uz.sputniknews.ru/20250815/ministry-energetiki-uzbekistan-tadjikistan-sotrudnichestvo-51264967.html
Министры энергетики Узбекистана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере
Речь идет о координации работы энергетических систем в осенне-зимний период 2025–2026 годов, а также о проекте переподключения к единой энергетической системе Центральной Азии.
16:45 15.08.2025 (обновлено: 17:25 15.08.2025)
Речь идет о координации экспорта и импорта электроэнергии в осенне-зимний период 2025-2026 годов, а также о проекте переподключения к единой энергетической системе Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В городе Гулистан Согдийской области состоялась встреча министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Жумы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Таджикистана.
В ней также приняли участие руководители и ответственные сотрудники топливно-энергетических компаний двух стран.
Было особо отмечено, что двустороннее сотрудничество динамично и эффективно развивается во всех сферах, включая энергетику.
В ходе переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в энергетической сфере.
В частности, стороны обсудили координацию экспорта и импорта электроэнергии на осенне-зимний период 2025-2026 годов, технические вопросы, возникающие в рамках проекта "Переподключение к единой энергетической системе Центральной Азии", а также уделили особое внимание вопросам поставок природного газа.
По итогам встречи стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегических отношений.