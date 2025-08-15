Премьер-министр Узбекистана участвует в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

https://uz.sputniknews.ru/20250815/premer-ministr-uzbekistan-zasedanie-evraziyskogo-mejpravsoveta-kyrgyzstan-51253784.html

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое проходит в Кыргызстане. Об этом сообщает РИА Новости.В Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Российский премьер находится в республике с официальным визитом.В заседании также участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС — премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС — первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвует в онлайн-режиме.Главы правительств стран пятерки рассмотрят вопросы торговли, таможенного администрирования, развития транспортной инфраструктуры, создание общего биржевого пространства, совершенствование конкуренции, формирования общих рынков нефти и газа, развития рынков лекарств и медицинских изделий и другое.Всего в повестку заседания ЕМПС 14 –15 августа включены 20 вопросов.

