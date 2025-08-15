https://uz.sputniknews.ru/20250815/super-kontrakt-kak-on-formiruetsya-i-skolko-budet-stoit-51265209.html
Супер-контракт: как он формируется и сколько будет стоить?
Супер-контракт: как он формируется и сколько будет стоить?
Sputnik Узбекистан
Сумма супер-контракта устанавливается отдельно каждый год после утверждения базового контракта.
2025-08-15T16:05+0500
2025-08-15T16:05+0500
2025-08-15T16:07+0500
узбекистан
высшее образование
контракт
абитуриенты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51233885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_919dbe1b8bfaad1acd6a8935bf087782.png
В Узбекистане поступить в вузы на основе "супер-контракта" могут абитуриенты, не добравшие на вступительном экзамене 4,05 и более баллов до проходной отметки и при этом набравшие не менее 56,7 баллов. Повышенная плата взимается за первый год обучения.Сумма супер-контракта зависит от того, сколько баллов не добрал абитуриент.Если ему не хватает до 4,05 баллов, то можно стать студентом по супер-контракту в размере до 3,0-кратной суммы базового контракта. Однако, если абитуриент набрал более 56,7 баллов, но не добрал 4,05 баллов до проходного, он будет платить больше. Эта сумма устанавливается отдельно каждый год после утверждения базового контракта. Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан."Супер-контракт" в Узбекистане — это повышенная стоимость обучения в вузе для абитуриентов, не прошедших на грант или обычный контракт, но набравших проходной балл или достаточное количество баллов для обучения на супер-контрактной основе.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51233885_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d4c921e22ab159e489a5bceef795eb88.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика супер-контракт узбекистан
инфографика супер-контракт узбекистан
Супер-контракт: как он формируется и сколько будет стоить?
16:05 15.08.2025 (обновлено: 16:07 15.08.2025)
Сумма супер-контракта устанавливается ежегодно после утверждения базового контракта.
В Узбекистане поступить в вузы на основе "супер-контракта" могут абитуриенты, не добравшие на вступительном экзамене 4,05 и более баллов до проходной отметки и при этом набравшие не менее 56,7 баллов. Повышенная плата взимается за первый год обучения.
Сумма супер-контракта зависит от того, сколько баллов не добрал абитуриент.
Если ему не хватает до 4,05 баллов, то можно стать студентом по супер-контракту в размере до 3,0-кратной суммы базового контракта.
Однако, если абитуриент набрал более 56,7 баллов, но не добрал 4,05 баллов до проходного, он будет платить больше.
Эта сумма устанавливается отдельно каждый год после утверждения базового контракта.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
"Супер-контракт" в Узбекистане — это повышенная стоимость обучения в вузе для абитуриентов, не прошедших на грант или обычный контракт, но набравших проходной балл или достаточное количество баллов для обучения на супер-контрактной основе.