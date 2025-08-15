В Сурхандарьинской области запустили производство легких грузовиков
© Фото: Хокимият Сурхандарьинской области
© Фото: Хокимият Сурхандарьинской области
Стоимость реализованного проекта составляет $30 млн, а его годовая мощность — 5 тысяч единиц техники.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Денауском районе Сурхандарьинской области запустили новый завод по производству малотоннажных грузовых автомобилей под брендом Humo. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Проект был реализован при содействии Ассоциации "Узэлтехсаноат" и хокимията Сурхандарьинской области. На новом предприятии создано 150 новых рабочих мест. Инициатором выступила компания Humo New Energy.
"Предприятие "Humo New Energy" запущено в преддверии 34-й годовщины независимости Узбекистана в качестве достойного подарка нашему народу", — говорится в сообщении хокимията.
© Фото: Хокимият Сурхандарьинской области
© Фото: Хокимият Сурхандарьинской области
В церемонии открытия приняли участие хоким области Улугбек Касымов, представители государственных и общественных организаций, ветераны и активисты. Гости ознакомились с производственным процессом и осмотрели уже готовые автомобили.
Одним из основных преимуществ предприятия является то, что основные комплектующие для выпуска недорогих и качественных легких грузовиков производятся на территории Узбекистана. Это позволит обеспечить население доступными и надежными транспортными средствами.
© Фото: Хокимият Сурхандарьинской области
© Фото: Хокимият Сурхандарьинской области
На следующем этапе планируется организовать производство легких грузовых электромобилей.