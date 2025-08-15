https://uz.sputniknews.ru/20250815/tashkentskaya-oblast-predstavitelstvo-penzenskoy-oblasti-51256672.html

В Ташкентской области появится представительство Пензенской области

В Ташкентской области появится представительство Пензенской области

Sputnik Узбекистан

Планируются совместные проекты в промышленной, обрабатывающей, металлургической, мебельной отраслях; расширение экспорта сельхоз и промышленной продукции из Ташкентской в Пензенскую область, а также сотрудничество в образовании и подготовке IT-специалистов.

2025-08-15T12:31+0500

2025-08-15T12:31+0500

2025-08-15T12:49+0500

ташкентская область

пенза

промышленность

сельское хозяйство

представительство

россия

узбекистан

экономика

образование

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев принял представителя вновь созданного представительства Пензенской области РФ в Ташкентской области Владислава Жукова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ташобласти.В ходе встречи стороны рассмотрели двусторонние торгово-экономические связи, а также перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленном производстве, образовании и металлургической промышленности "посредством эффективной организации деятельности данного представительства".Было отмечено, что Пензенская область России является одним из регионов с интенсивным развитием промышленной, обрабатывающей и металлургической отраслей. Стороны обсудили ряд совместных проектов по этим направлениям, в том числе налаживание сотрудничества между производителями в мебельной отрасли, производства шлагбаумов для железных дорог и стратегически важных объектов, а также производства емкостных контейнеров для транспортировки топлива и других специальных жидкостей.Рассмотрели вопросы дальнейшего расширения экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции из Ташкентской в Пензенскую область.Кроме того, определили перспективы взаимодействия в деле подготовки квалифицированных специалистов в сфере IT. По итогам встречи достигнута договоренность о более эффективной организации деятельности представительства, активизации взаимодействия на этой основе и выработке конкретных инициатив. Владислав Жуков также пригласил делегацию Ташкентской области посетить с официальным визитом Пензенскую область.

2025

ташкентская пензенская область хоким мирзаев промышленность сельское хозяйство