В Ташкентской области появится представительство Пензенской области
12:31 15.08.2025 (обновлено: 12:49 15.08.2025)
© Хокимият Ташкентской областиВ Ташкентской области будет организовано представительство Пензенской области
© Хокимият Ташкентской области
Подписаться
Планируются совместные проекты в промышленной, обрабатывающей, металлургической, мебельной отраслях; расширение экспорта промышленной и сельхозпродукции из Ташкентской в Пензенскую область, а также сотрудничество в образовании и подготовке IT-специалистов.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев принял представителя вновь созданного представительства Пензенской области РФ в Ташкентской области Владислава Жукова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ташобласти.
В ходе встречи стороны рассмотрели двусторонние торгово-экономические связи, а также перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленном производстве, образовании и металлургической промышленности "посредством эффективной организации деятельности данного представительства".
"Взаимовыгодные отношения, обоюдовыгодное сотрудничество между Ташкентской областью и Российской Федерацией развиваются последовательно и динамично. Этот процесс особенно очевиден на фоне растущего числа торговых и иных представительств, действующих на территории обеих стран", — подчеркнули участники встречи.
© Хокимият Ташкентской областиВ Ташкентской области будет организовано представительство Пензенской области
В Ташкентской области будет организовано представительство Пензенской области
© Хокимият Ташкентской области
Было отмечено, что Пензенская область России является одним из регионов с интенсивным развитием промышленной, обрабатывающей и металлургической отраслей.
Стороны обсудили ряд совместных проектов по этим направлениям, в том числе налаживание сотрудничества между производителями в мебельной отрасли, производства шлагбаумов для железных дорог и стратегически важных объектов, а также производства емкостных контейнеров для транспортировки топлива и других специальных жидкостей.
Рассмотрели вопросы дальнейшего расширения экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции из Ташкентской в Пензенскую область.
Кроме того, определили перспективы взаимодействия в деле подготовки квалифицированных специалистов в сфере IT.
"В рамках программы обмена опытом между высшими учебными заведениями Пензенской области в сентябре текущего года студенты высших учебных заведений Ташкентской области будут направлены на повышение квалификации в Пензенский Государственный технологический университет", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о более эффективной организации деятельности представительства, активизации взаимодействия на этой основе и выработке конкретных инициатив. Владислав Жуков также пригласил делегацию Ташкентской области посетить с официальным визитом Пензенскую область.