Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС по итогам 2024 года достиг $18 млрд – Арипов

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, в котором он принимал участие в качестве наблюдателя.

2025-08-15T13:36+0500

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) за четыре года увеличил торговый оборот со странами Объединения на 80%, и по итогам прошлого года составил $18 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который проходит в Кыргызстане в городе Чолпон-Ате.В Чолпон-Ате проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.Глава Кабмина напомнил, что Ташкент в апреле официально присоединился к соглашению об учреждении Евразийского банка развития. В ходе выступления Арипов предложил ускорить подготовку проекта соглашения о либерализации торговых отношений республики с Евразийским экономическим союзом.Премьер Узбекистана также предложил рассмотреть вопрос о подписании в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета ранее согласованного плана действий по сближению систем технического регулирования Узбекистана и стран Союза.Выступая на заседании, Арипов предложил создать программу цифрового взаимодействия с организацией. Он отметил, что Узбекистан нацелен на создание новых совместных производств с применением механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов ЕАЭС. Кроме того, он указал на важность широкого вовлечения бизнес-сообщества в развитие кооперационных связей в рамках организации.Арипов заявил, что Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС, предлагает провести консультации для ее согласования.По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.В заседании межправсовета в Кыргызстане участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС — премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Беларусь.ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателями при союзе являются Иран, Куба и Узбекистан.Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.

