Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС по итогам 2024 года достиг $18 млрд – Арипов

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, в котором он принимал участие в качестве наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) за четыре года увеличил торговый оборот со странами Объединения на 80%, и по итогам прошлого года составил $18 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который проходит в Кыргызстане в городе Чолпон-Ате.В Чолпон-Ате проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.Глава Кабмина напомнил, что Ташкент в апреле официально присоединился к соглашению об учреждении Евразийского банка развития. В ходе выступления Арипов предложил ускорить подготовку проекта соглашения о либерализации торговых отношений республики с Евразийским экономическим союзом.Премьер Узбекистана также предложил рассмотреть вопрос о подписании в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета ранее согласованного плана действий по сближению систем технического регулирования Узбекистана и стран Союза.Выступая на заседании, Арипов предложил создать программу цифрового взаимодействия с организацией. Он отметил, что Узбекистан нацелен на создание новых совместных производств с применением механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов ЕАЭС. Кроме того, он указал на важность широкого вовлечения бизнес-сообщества в развитие кооперационных связей в рамках организации.Арипов заявил, что Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС, предлагает провести консультации для ее согласования.По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.В заседании межправсовета в Кыргызстане участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС — премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Беларусь.ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателями при союзе являются Иран, Куба и Узбекистан.Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.
Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС по итогам 2024 года достиг $18 млрд – Арипов
13:36 15.08.2025 (обновлено: 14:35 15.08.2025)
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, в котором он принимал участие в качестве наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) за четыре года увеличил торговый оборот со странами Объединения на 80%, и по итогам прошлого года составил $18 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который проходит в Кыргызстане в городе Чолпон-Ате.
В Чолпон-Ате проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.
"За четыре года в статусе наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами союза увеличился на 80% и по итогам прошлого года составил $18 млрд. Данную позитивную динамику мы наблюдаем и в этом году, прежде всего за счет роста поставок промышленной продукции", — отметил премьер-министр.
Глава Кабмина напомнил, что Ташкент в апреле официально присоединился к соглашению об учреждении Евразийского банка развития.
"Уже сформирован портфель перспективных проектов", — отметил он.
В ходе выступления Арипов предложил ускорить подготовку проекта соглашения о либерализации торговых отношений республики с Евразийским экономическим союзом.
"Выступаем за ускорение согласования подготовленного узбекской стороной проекта соглашения о либерализации торговых отношений между Узбекистаном и ЕАЭС", — сказал Арипов.
Премьер Узбекистана также предложил рассмотреть вопрос о подписании в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета ранее согласованного плана действий по сближению систем технического регулирования Узбекистана и стран Союза.
"Подтверждаем интерес подключения к таким механизмам поддержки торговли ЕАЭС, как цифровое техническое регулирование, экосистема цифровых транспортных коридоров, Евразийская перестраховочная компания и единая интегрированная система пунктов пропуска", — добавил Арипов.
Выступая на заседании, Арипов предложил создать программу цифрового взаимодействия с организацией.
"В целях расширения цифровой совместимости и технологического партнерства предлагаем приступить к разработке программы цифрового взаимодействия. Документ мог бы включать сферы трансграничной электронной торговли, цифровой маркировки товаров, логистических платформ нового поколения, применение искусственного интеллекта в отраслях экономики", — сказал глава Кабмина республики.
Он отметил, что Узбекистан нацелен на создание новых совместных производств с применением механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов ЕАЭС. Кроме того, он указал на важность широкого вовлечения бизнес-сообщества в развитие кооперационных связей в рамках организации.
Арипов заявил, что Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС, предлагает провести консультации для ее согласования.
"В целях решения вопросов продовольственной безопасности предлагаем в ближайшее время провести экспертные консультации для согласования подготовленной узбекской стороной программы агрокооперации", — отметил Арипов.
По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.
В заседании межправсовета в Кыргызстане участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС — премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Беларусь.
ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателями при союзе являются Иран, Куба и Узбекистан.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.