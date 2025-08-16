https://uz.sputniknews.ru/20250816/putin-nadeetsya-chto-rossiya-ssha-smogut-pereshagnut-iz-vchera-v-zavtra-51284056.html

"Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущее

Президент России считает, что у России и США много интересных направлений для совместной работы.

2025-08-16T11:55+0500

2025-08-16T11:55+0500

2025-08-16T12:18+0500

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере.Владимир Путин назвал атмосферу встречи конструктивной и взаимоуважительной, а сами переговоры весьма обстоятельными и полезными.Российский лидер напомнил, что Россия и США являются близкими соседями, несмотря на то, что их разделяет океан.По его словам, Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как две страны громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу.Он напомнил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события.Владимир Путин напомнил, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.Путин констатировал, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела.Он отметил серьезную и кропотливую работу по подготовке встречи лидеров двух государств – и телефонные разговоры напрямую с Трампом, и визиты спецпредставителя американского президента Уиткоффа, и контакты глав внешнеполитических ведомств.Президент России напомнил что одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Он отметил стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки.Что касается главной темы переговоров – Украины, то, как подчеркнул Путин, Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту, а сложившаяся ситуация –"трагедия и тяжелая боль" для России.По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый и долгосрочный характер.При этом он подчеркнул, что Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим.Россия, по его словам, рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.Глава РФ также отметил, что с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у повышаться.Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса, подчеркнул Владимир Путин.Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

