"Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущее

Президент России считает, что у России и США много интересных направлений для совместной работы.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере.Владимир Путин назвал атмосферу встречи конструктивной и взаимоуважительной, а сами переговоры весьма обстоятельными и полезными.Российский лидер напомнил, что Россия и США являются близкими соседями, несмотря на то, что их разделяет океан.По его словам, Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как две страны громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу.Он напомнил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события.Владимир Путин напомнил, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.Путин констатировал, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела.Он отметил серьезную и кропотливую работу по подготовке встречи лидеров двух государств – и телефонные разговоры напрямую с Трампом, и визиты спецпредставителя американского президента Уиткоффа, и контакты глав внешнеполитических ведомств.Президент России напомнил что одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Он отметил стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки.Что касается главной темы переговоров – Украины, то, как подчеркнул Путин, Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту, а сложившаяся ситуация –"трагедия и тяжелая боль" для России.По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый и долгосрочный характер.При этом он подчеркнул, что Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим.Россия, по его словам, рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.Глава РФ также отметил, что с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у повышаться.Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса, подчеркнул Владимир Путин.Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере.
"Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно будет перешагнуть буквально из вчера в завтра. И, надеюсь, у нас так и получится в политической сфере", – сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Путин назвал атмосферу встречи конструктивной и взаимоуважительной, а сами переговоры весьма обстоятельными и полезными.
"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными",– передает его слова РИА Новости.
Российский лидер напомнил, что Россия и США являются близкими соседями, несмотря на то, что их разделяет океан.
"Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским иамериканским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт", – отметил Путин.
По его словам, Россия всегда будет помнить исторические примеры того, как две страны громили общих врагов, оказывали помощь и поддержку друг другу.
"Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях", – заявил российский лидер.
Он напомнил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события.
"Здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение", – отметил президент.
Владимир Путин напомнил, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.
"Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да и миру в целом", – сказал он.
Путин констатировал, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела.
Он отметил серьезную и кропотливую работу по подготовке встречи лидеров двух государств – и телефонные разговоры напрямую с Трампом, и визиты спецпредставителя американского президента Уиткоффа, и контакты глав внешнеполитических ведомств.
Президент России напомнил что одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Он отметил стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки.
"Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", – подчеркнул Путин.
Что касается главной темы переговоров – Украины, то, как подчеркнул Путин, Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту, а сложившаяся ситуация –"трагедия и тяжелая боль" для России.
"Все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль… Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни", – сказал Путин.
По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый и долгосрочный характер.
"Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", – указал глава РФ.
При этом он подчеркнул, что Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим.
"Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины, готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться ктой цели и откроет дорогу кмиру на Украине", – заявил Путин.
Россия, по его словам, рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.
"С президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине", – отметил Путин.
Глава РФ также отметил, что с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у повышаться.
"Все это носит пока символический характер, но все-таки плюс 20 процентов. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы", – сказал он.
Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса, подчеркнул Владимир Путин.
Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.