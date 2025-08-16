https://uz.sputniknews.ru/20250816/strany-eaes-uzbekistan-eksportiruet-abrikosy-infografika-51285107.html

В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует абрикосы – инфографика

В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует абрикосы – инфографика

Sputnik Узбекистан

Большую часть узбекских абрикосов закупила Россия – свыше 17 тыс. тонн.

2025-08-16T12:54+0500

2025-08-16T12:54+0500

2025-08-16T12:54+0500

инфографика

абрикосы

экспорт

мультимедиа

фрукты

россия

казахстан

кыргызстан

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51268978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79544a83f68c7f2434dffceb43aae078.png

По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев текущего года Узбекистан экспортировал абрикосы на $18,8 млн. Среди стран, в которые Узбекистан экспортировал больше всего абрикосов за 7 месяцев 2025 года, Россия заняла первое место – свыше 17 тыс. тонн. На втором месте расположился Казахстан – свыше 4,2 тыс. тонн.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.

россия

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

абрикосы россия казахстан узбекистан фрукты экспорт инфографика