В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует абрикосы – инфографика
Большую часть узбекских абрикосов закупила Россия – свыше 17 тыс. тонн.
По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев текущего года Узбекистан экспортировал абрикосы на $18,8 млн. Среди стран, в которые Узбекистан экспортировал больше всего абрикосов за 7 месяцев 2025 года, Россия заняла первое место – свыше 17 тыс. тонн. На втором месте расположился Казахстан – свыше 4,2 тыс. тонн.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.
По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев текущего года Узбекистан экспортировал абрикосы на $18,8 млн.
В январе – июле 2025 года Узбекистан экспортировал 23,4 тыс. тонн абрикосов в 14 зарубежных стран на сумму 18,8 млн долларов",– говорится в сообщении.
Среди стран, в которые Узбекистан экспортировал больше всего абрикосов за 7 месяцев 2025 года, Россия заняла первое место – свыше 17 тыс. тонн. На втором месте расположился Казахстан – свыше 4,2 тыс. тонн.
Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан
