https://uz.sputniknews.ru/20250816/uzbekistan-kazaxstan-uvelichat-kolichestvo-aviareysov-51282391.html

Узбекистан и Казахстан увеличат количество авиарейсов до 238 в неделю

Узбекистан и Казахстан увеличат количество авиарейсов до 238 в неделю

Sputnik Узбекистан

В рамках второй конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Центральная Азия – Китай" (C5+1) состоялись переговоры между авиационными администрациями двух республик.

2025-08-16T10:48+0500

2025-08-16T10:48+0500

2025-08-16T12:53+0500

узбекистан

казахстан

авиасообщение

сотрудничество

министерство транспорта республики узбекистан

рейсы

ташкент

нур-султан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51283209_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_99334f2f49080e812038352b7b6b11d3.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились увеличить количество авиарейсов и расширить сотрудничество в авиационной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров между авиационными администрациями двух республик, которые прошли в рамках второй конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Центральная Азия – Китай" (C5+1).Согласнодоговоренностям, назначенным перевозчикам двух стран разрешено выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы –Ташкент и Нур-Султан – Ташкент.По всем остальным направлениям разрешено выполнять до 7 рейсов в неделю, при условии, что назначенные авиакомпании сторон будут осуществлять регулярные полеты по всем согласованным маршрутам между Узбекистаном и Казахстаном. Разрешенная частота полетов составит 238 рейсов в неделю.Стороны также договорились увеличить количество пунктов назначения для выполнения регулярных авиарейсов между странами. В частности, с 3 июля 2025 года узбекская авиакомпания "My Freighter" ("Centrum Air") начала выполнять рейсы по маршруту Актау – Нукус с частотой 2 рейса в неделю. В свою очередь, казахстанская авиакомпания "Fly Arystan" с 15 июля 2025 года запустила авиасообщение по маршруту Атырау – Ташкент с частотой 3 рейса в неделю.По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить конструктивный диалог и реализацию совместных инициатив, направленных на дальнейшее развитие авиасообщения между странами, а также продолжение эффективного сотрудничества в будущем.

узбекистан

казахстан

ташкент

нур-султан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан казахстан авиарейсы