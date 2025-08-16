Узбекистан и Казахстан увеличат количество авиарейсов до 238 в неделю

Узбекистан
В рамках второй конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Центральная Азия – Китай" (C5+1) состоялись переговоры между авиационными администрациями двух республик.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились увеличить количество авиарейсов и расширить сотрудничество в авиационной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров между авиационными администрациями двух республик, которые прошли в рамках второй конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Центральная Азия – Китай" (C5+1).Согласнодоговоренностям, назначенным перевозчикам двух стран разрешено выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы –Ташкент и Нур-Султан – Ташкент.По всем остальным направлениям разрешено выполнять до 7 рейсов в неделю, при условии, что назначенные авиакомпании сторон будут осуществлять регулярные полеты по всем согласованным маршрутам между Узбекистаном и Казахстаном. Разрешенная частота полетов составит 238 рейсов в неделю.Стороны также договорились увеличить количество пунктов назначения для выполнения регулярных авиарейсов между странами. В частности, с 3 июля 2025 года узбекская авиакомпания "My Freighter" ("Centrum Air") начала выполнять рейсы по маршруту Актау – Нукус с частотой 2 рейса в неделю. В свою очередь, казахстанская авиакомпания "Fly Arystan" с 15 июля 2025 года запустила авиасообщение по маршруту Атырау – Ташкент с частотой 3 рейса в неделю.По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить конструктивный диалог и реализацию совместных инициатив, направленных на дальнейшее развитие авиасообщения между странами, а также продолжение эффективного сотрудничества в будущем.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились увеличить количество авиарейсов и расширить сотрудничество в авиационной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров между авиационными администрациями двух республик, которые прошли в рамках второй конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Центральная Азия – Китай" (C5+1).
"Этот шаг направлен на развитие транспортной доступности, укрепление деловых и культурных связей, а также повышение туристической привлекательности двух государств", – подчеркнули в ведомстве.

Согласнодоговоренностям, назначенным перевозчикам двух стран разрешено выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы –Ташкент и Нур-Султан – Ташкент.
По всем остальным направлениям разрешено выполнять до 7 рейсов в неделю, при условии, что назначенные авиакомпании сторон будут осуществлять регулярные полеты по всем согласованным маршрутам между Узбекистаном и Казахстаном. Разрешенная частота полетов составит 238 рейсов в неделю.
Стороны также договорились увеличить количество пунктов назначения для выполнения регулярных авиарейсов между странами.
"Сотрудничество между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан в области гражданской авиации продолжает развиваться", – отметили в пресс-службе.
В частности, с 3 июля 2025 года узбекская авиакомпания "My Freighter" ("Centrum Air") начала выполнять рейсы по маршруту Актау – Нукус с частотой 2 рейса в неделю. В свою очередь, казахстанская авиакомпания "Fly Arystan" с 15 июля 2025 года запустила авиасообщение по маршруту Атырау – Ташкент с частотой 3 рейса в неделю.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить конструктивный диалог и реализацию совместных инициатив, направленных на дальнейшее развитие авиасообщения между странами, а также продолжение эффективного сотрудничества в будущем.
