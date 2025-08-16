https://uz.sputniknews.ru/20250816/vstrecha-prezidentov-rossii-i-ssha-vladimira-putina-i-donalda-trampa--translyatsiya-51256003.html
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — трансляция
Центральная тема встречи Владимира Путина и Дональда Трампа – урегулирование конфликта на Украине.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит в Анкоридже на Аляске. Лидеры двух держав обсуждают урегулирование украинского кризиса. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Встреча лидеров началась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах также принимают участие помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит в Анкоридже на Аляске. Лидеры двух держав обсуждают урегулирование украинского кризиса.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Встреча лидеров началась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах также принимают участие помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.