Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили
Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.Лидер РФ проинформировал узбекского коллегу об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в Анкоридже. Мирзиёев, поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.Собеседники отметили важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.
Лидер РФ проинформировал узбекского коллегу об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в Анкоридже. Мирзиёев, поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.
“Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России”, — говорится в сообщении.
Собеседники отметили важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.