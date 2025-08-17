https://uz.sputniknews.ru/20250817/mirziyoev-i-putin-pogovorili-po-telefonu-51303480.html

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили

Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.Лидер РФ проинформировал узбекского коллегу об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в Анкоридже. Мирзиёев, поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.Собеседники отметили важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.

