Президент Узбекистана направил соболезнования пакистанскому коллеге

Проливные дожди в Пакистане привели к трагическим последствиям

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту и премьер-министру Пакистана, сообщает пресс-служба главы государства.Глава республики выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Северо-западные регионы Пакистана столкнулись с катастрофическими последствиями двухдневных проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения и оползни.В результате происшествия погибли свыше 340 человек, более 30 числятся пропавшими без вести. Сотни людей получили ранения.Наибольшее число жертв — в провинции Хайбер-Пахтунхва. Самые сильные удары стихии пришлись на округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Сотни жилых домов разрушены или повреждены, нарушено электроснабжение, разрушены дороги, мосты и другие важные объекты инфраструктуры. Из-за повреждения базовых станций во многих районах отсутствует мобильная связь. Было эвакуировано около 3,8 тыс. человек, в спасательных операциях участвовали более 2 тыс. сотрудников.Сезон муссонов в Пакистане, который продолжается с июня по сентябрь, не только приносит необходимые для сельского хозяйства осадки, но и часто становится причиной наводнений и других стихийных бедствий.

