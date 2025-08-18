https://uz.sputniknews.ru/20250818/delegatsiya-uzbekistana-vo-glave-s-tanziloy-narbaevoy-pribyla-v-kazaxstan-51307473.html
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла в Казахстан
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла в Казахстан
Sputnik Узбекистан
Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева
2025-08-18T11:00+0500
2025-08-18T11:00+0500
2025-08-18T12:06+0500
политика
делегация
танзила нарбаева
председатель
сенат олий мажлиса узбекистана
официальный визит
астана
казахстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/111/84/1118454_0:10:2718:1538_1920x0_80_0_0_9fd848bb1e0531f13d3496a490de44ad.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой прибыла в столицу Казахстана Астану. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.В планах — подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистан и Сенатом Парламента Казахстана на 2025–2026 годы. Документ направлен на укрепление межпарламентского диалога и расширение взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. В соответствии с программой визита Танзила Нарбаева встретится с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.Кроме того, члены узбекской делегации примут участие в первом форуме научной и творческой интеллигенции двух стран, а также ознакомятся с деятельностью Международного финансового центра "Астана", добавили в пресс-службе.
астана
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/111/84/1118454_327:0:2390:1547_1920x0_80_0_0_87bef639ad57915bf6eb1722d09f553a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
делегация узбекистан танзила нарбаева официальный визит казахстан
делегация узбекистан танзила нарбаева официальный визит казахстан
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла в Казахстан
11:00 18.08.2025 (обновлено: 12:06 18.08.2025)
Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой прибыла в столицу Казахстана Астану. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.
В планах — подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистан и Сенатом Парламента Казахстана на 2025–2026 годы. Документ направлен на укрепление межпарламентского диалога и расширение взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
В соответствии с программой визита Танзила Нарбаева встретится с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.
Кроме того, члены узбекской делегации примут участие в первом форуме научной и творческой интеллигенции двух стран, а также ознакомятся с деятельностью Международного финансового центра "Астана", добавили в пресс-службе.