Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла в Казахстан

Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева

2025-08-18T11:00+0500

2025-08-18T11:00+0500

2025-08-18T12:06+0500

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой прибыла в столицу Казахстана Астану. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.В планах — подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистан и Сенатом Парламента Казахстана на 2025–2026 годы. Документ направлен на укрепление межпарламентского диалога и расширение взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. В соответствии с программой визита Танзила Нарбаева встретится с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.Кроме того, члены узбекской делегации примут участие в первом форуме научной и творческой интеллигенции двух стран, а также ознакомятся с деятельностью Международного финансового центра "Астана", добавили в пресс-службе.

