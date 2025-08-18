Главы верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту

https://uz.sputniknews.ru/20250818/glavy-verxnix-palat-parlamentov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-51319476.html

Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2025-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РК.Маулен Ашимбаев отметил важность развития межпарламентского сотрудничества.Ашимбаев акцентировал внимание на важности поддержания высокого темпа взаимодействия, заданного главами двух государств, а также совместных действий для достижения устойчивого будущего и реализации общих задач Центральной Азии.Стороны обсудили результаты работы Комиссии по сотрудничеству между палатами парламентов Узбекистана и Казахстана, обозначили задачи по реализации политического, экономического и культурного потенциала ЦА в рамках Межпарламентского форума государств Центральной Азии.Отдельное внимание уделили поддержке парламентами проектов в водно‑энергетической, транспортно‑логистической и экологической сферах, а также инициатив, направленных на развитие сельского хозяйства, машиностроения, образования, коммуникации и цифровизации, обеспечение продовольственной безопасности и других важных отраслей.Речь шла и о развитии духовной дипломатии в контексте предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий.Маулен Ашимбаев поблагодарил Узбекистан за всемерную поддержку и активное участие Управления мусульман республики в работе Съезда, сопричастность к продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира.В свою очередь Танзила Нарбаева выразила признательность за прилагаемые Казахстаном усилия для развития региона Центральной Азии, а также преодоления многочисленных вызовов и укрепления двусторонних связей по ключевым направлениям.Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом. В соответствии с его программой Председатель Сената Олий Мажлиса примет участие в работе форума научно-творческой интеллигенции двух стран, встретится с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, ознакомится с деятельностью Международного финансового центра "Астана" и Astana Hub.

