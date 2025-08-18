Главы верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2025-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РК.
“Итогом встречи парламентариев стало подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 2025-2026 годы”, — говорится в сообщении.
Маулен Ашимбаев отметил важность развития межпарламентского сотрудничества.
"Важное значение имеет развитие межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Принятие этого документа позволит активизировать обмен опытом в законотворческой деятельности, проводить совместные мероприятия и консультации, а также развивать взаимодействие между соответствующими Комитетами и Аппаратами Палат", — сказал он.
Ашимбаев акцентировал внимание на важности поддержания высокого темпа взаимодействия, заданного главами двух государств, а также совместных действий для достижения устойчивого будущего и реализации общих задач Центральной Азии.
Стороны обсудили результаты работы Комиссии по сотрудничеству между палатами парламентов Узбекистана и Казахстана, обозначили задачи по реализации политического, экономического и культурного потенциала ЦА в рамках Межпарламентского форума государств Центральной Азии.
Отдельное внимание уделили поддержке парламентами проектов в водно‑энергетической, транспортно‑логистической и экологической сферах, а также инициатив, направленных на развитие сельского хозяйства, машиностроения, образования, коммуникации и цифровизации, обеспечение продовольственной безопасности и других важных отраслей.
Речь шла и о развитии духовной дипломатии в контексте предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Маулен Ашимбаев поблагодарил Узбекистан за всемерную поддержку и активное участие Управления мусульман республики в работе Съезда, сопричастность к продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира.
В свою очередь Танзила Нарбаева выразила признательность за прилагаемые Казахстаном усилия для развития региона Центральной Азии, а также преодоления многочисленных вызовов и укрепления двусторонних связей по ключевым направлениям.
“Председатель Сената Олий Мажлиса отметила важность продвижения идей мира, согласия и терпимости между религиями и культурами на современном этапе и выразила заинтересованность в расширении перспектив дальнейшего сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом. В соответствии с его программой Председатель Сената Олий Мажлиса примет участие в работе форума научно-творческой интеллигенции двух стран, встретится с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, ознакомится с деятельностью Международного финансового центра "Астана" и Astana Hub.
